Dançando com a Diferença leva filme "Super Natural" ao 6.º festival 'A Cidade Dança'

Após ter vencido "o prémio da crítica do 72.º Festival de Cinema de Berlim e de ter percorrido vários festivais europeus conceituados, o filme 'Super Natural' chega a São João da Madeira já amanhã", no âmbito da 6.ª edição do Festival 'A Cidade da Dança'.

"Produzido pela Ukbar Filmes, com realização de Jorge Jácome e coprodução da Dançando com a Diferença e do Teatro Praga, o filme será exibido no Cine São João às 15h00, seguido de uma conversa com Henrique Amoedo, Diretor Artístico da Dançando com a Diferença", realça uma nota divulgada esta segunda-feira.

Como referido, "a exibição integra a 6.ª edição do festival 'A Cidade Dança', uma iniciativa organizada pelo município de São João da Madeira, em parceria com a associação cultural Play False – estrutura financiada pela Direção-Geral das Artes – e com curadoria da coreógrafa e bailarina São Castro".

Realce que com "um argumento assinado por Jorge Jácome, André Teodósio e José Maria Vieira Mendes, 'Super Natural' é protagonizado pelos intérpretes da Dançando com a Diferença", sendo que "na sinopse, pode ler-se que este é um filme 'performativo que fala e escuta, que interfere e procura quem está à sua frente. A sua vontade é a de sair da tela para ver e escutar quem o olha, mas também para ser cheirado e visto para lá do que se vê. Nisto é como a voz ou a razão, a estética ou a culinária humana, ou seja, é um modo de sair da prisão das contingências 'naturais' focando a sua atenção na atividade da própria experiência'", refere.

É uma longa-metragem que "provoca o expetador e há duas formas de lidar 'recuar ou expandir'", acrescenta. A entrada nesta exibição é livre.

A Companhia Dançando com a Diferença "é uma estrutura financiada pelo Governo da República Portuguesa – XXIII Governo / Direção-Geral das Artes (2023-2026), pelo Governo Regional da Madeira e pela Câmara Municipal do Funchal. Além disso, é companhia residente no MUDAS. Museu de Arte Contemporânea da Madeira e projeto residente no Teatro Viriato, em Viseu", resume uma já longa história de quase 25 anos (fundada em 2001).