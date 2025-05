Veja o vídeo do aparatoso despiste no Funchal

Na manhã de sábado, pelas 11 horas, ocorreu um aparatoso despiste no Caminho dos Três Paus à Viana. O vídeo do momento em que o condutor perde o controlo do veículo e acaba por capotar está a circular nas redes.

Apesar da violência do acidente e dos avultados danos materiais, o condutor, na faixa etária dos 50 anos, foi transportado para o hospital com um hematoma no couro cabeludo e algumas escoriações.

Tal como noticiado pelo DIÁRIO, o condutor embateu também em pelo menos dois carros que estavam estacionados.

Veja o vídeo