UMa entrega diplomas da 1.ª edição da Pós-Graduação em Ciência Política e Relações Internacionais

A cerimónia de entrega de diplomas dos estudantes da primeira edição da Pós-Graduação em Ciência Política e Relações Internacionais, da Universidade da Madeira, acontece na próxima sexta-feira, dia 9 de Maio, a partir das 17 horas, no edifício da Reitoria.

A sessão contará com as intervenções do Reitor da UMa, Sílvio Moreira Fernandes, bem como dos coordenadores da Pós-Graduação, Joaquim Pinheiro e Raquel Duque, e da Representante dos Estudantes, Mónica Silva.

"A Pós-Graduação em Ciência Política e Relações Internacionais surgiu na sequência de um protocolo de cooperação, assinado em fevereiro de 2022, entre a UMa e a UCP. O programa foi cuidadosamente estruturado de forma a oferecer aos estudantes uma compreensão aprofundada das dinâmicas políticas e diplomáticas globais, estimulando uma reflexão sobre o fenómeno político sob diferentes perspectivas, abrangendo desde as teorias e filosofias políticas clássicas até as questões contemporâneas que moldam as relações internacionais", refere nota à imprensa.