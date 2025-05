Madeira participa pela 1.ª vez na TuttoFood Milano com cinco empresas regionais

A Madeira estreia-se na TuttoFood Milano, uma das principais feiras de produtos agroalimentares da Europa, que decorre na cidade italiana entre 5 e 8 de Maio. A presença madeirense, organizada pela Invest Madeira, conta com a participação de cinco empresas do arquipélago, que ficarão instaladas no pavilhão de Portugal, num stand institucional dedicado à Região.

Segundo a Secretaria Regional de Economia, as empresas madeirenses participantes incluem a Empresa de Cervejas da Madeira, a Sweet&Sugar (produtora de rebuçados e derivados de açúcar), a Ilhopan (panificação e pastelaria), a Martins e Martins (produtora de bolos e artigos de panificação), e a Madalia, que actua na área da realidade virtual e tecnologias imersivas, demonstrando a crescente importância da tecnologia no sector alimentar.

No dia da abertura, as empresas receberão a visita do secretário regional da Economia, José Manuel Rodrigues, que irá "contactar, também, com as empresas e com as mais altas entidades internacionais com vista a potencializar futuros investimentos internacionais no arquipélago madeirense."

Durante o evento, as cinco empresas regionais partilharão o stand oficial do Governo Regional, dispondo cada uma de "um balcão em exclusividade para exposição e degustação dos seus produtos." A Invest Madeira assegurará uma "presença permanente e contínua durante o certame, como forma de apoiar todas as empresas e, também, para divulgar as oportunidades de investimento na Madeira na área da alimentação e bebidas, bem como informar dos benefícios e das vantagens de investir na Região."

A TuttoFood Milano é um evento de grande relevância para o sector agroalimentar, contando com mais de 5.000 expositores e abrangendo todos os sectores da alimentação e bebidas. O programa inclui conferências, palestras, degustações, prémios e demonstrações de culinária, além de apresentar as mais recentes inovações tecnológicas ligadas ao sector, novas tendências de consumo e oportunidades internacionais.

Este evento representa uma oportunidade significativa para as empresas madeirenses estabelecerem contactos internacionais e conhecerem as últimas tendências do mercado, incluindo o crescente segmento das "bebidas sem e com baixo teor alcoólico", um sector em expansão alinhado com as preocupações globais de alimentação saudável.