‘A Ética na Vida e no Desporto’ dá prémios

A Direcção Regional de Desporto (DRD) promoveu esta manhã, na sua sede, a cerimónia de entrega de prémios da Fase Regional da 13.ª edição do Concurso Literário “A Ética na Vida e no Desporto”, uma iniciativa promovida pelo Instituto Português do Desporto e Juventude, I.P., através do Plano Nacional de Ética no Desporto, em que a DRD é parceira.

Na ocasião, o director regional de Desporto vincou que o desporto é um veículo privilegiado de inclusão e de exaltação da ética e dos valores do desporto, tais como, o respeito, a amizade, o companheirismo, a justiça, a superação e o fair-play, que fomentados desde cedo, no processo de formação dos nossos jovens, alicerçam a construção de cidadãos saudáveis, íntegros e responsáveis.

Foram recepcionados e avaliados pelo Júri da Fase Regional, 18 trabalhos, dos quais 17 no segmento de estudantes em estabelecimentos de ensino público, particular e cooperativo e 1 no segmento de estudantes integrados em centros educativos e estabelecimentos prisionais.

O colectivo de jurados regionais apurou os seguintes trabalhos como vencedores dos segmentos:

- “À Porta do Liceu”, da autoria de Beatriz Marques, da Escola Secundária Jaime Moniz, no segmento de estudantes em estabelecimentos de ensino público, particular e cooperativo;

- “Eu Amo o Desporto com Fair-Play”, da autoria do A.J., do Estabelecimento Prisional do Funchal, no segmento de estudantes em centros educativos e estabelecimentos prisionais.

Foram igualmente distinguidas três alunas do segmento de estudantes em estabelecimentos de ensino público, particular e cooperativo, com a atribuição de 3 menções honrosas propostas pelo Júri Regional:

- “A Cadeira Vazia: Quando a Ética Entra em Campo”, da autoria da Mariana Aguiar, da Escola Básica e Secundária da Ponta do Sol;

- “O Sensei”, da autoria da Inês Pinheiro, da Escola Básica e Secundária da Ponta do Sol;

- “Procura-se ÉTICA no Desporto!” da autoria da Maria Vieira, da Escola Secundária Jaime Moniz.

Os 5 trabalhos distinguidos esta manhã, que integram a Fase Regional, seguem diretamente para a Fase Nacional do referido concurso onde serão apurados os vencedores nacionais.

Na cerimónia estiveram presentes, além do Diretor Regional de Desporto, David Gomes, Ana Francisco, Coordenadora Pedagógica do Estabelecimento Prisional do Funchal, Odílio Freitas, Vice-Presidente do Conselho Executivo da Escola Secundária Jaime Moniz, Ricardina Andrade, Presidente do Conselho Executivo da Escola Básica e Secundária da Ponta do Sol, as alunas autoras dos trabalhos distinguidos, bem como, os respetivos professores, Lídia Agrela, Ana Afonso e Gabriel Fernandes.