Tudo pronto para a 16.ª edição do MIUT

Contagem decrescente para a 16.ª Madeira Island Ultra-Trail. Junto ao Fórum Machico, onde se encontra o secretariado de prova, a azáfama é grande e os atletas vão passando pelo local para levantar o material de prova, nomeadamente o dorsal.

Desde quarta-feira, os atletas podem fazer o denominado ‘check-in’, indispensável para a participação nas diversas provas do MIUT (115 km, 85, 60, 42 e 16). Os primeiros atletas, inscritos no evento principal (115 km), iniciam a prova à meia-noite de sábado, no Porto Moniz. A meta, para todas as distâncias, será em Machico, tal como tem acontecido nos últimos anos.

No total das cinco provas, estão inscritos 2.600 atletas. Esta sexta-feira o secretariado de prova para o ‘check-in’ dos atletas estará aberto entre as 10 e as 22 horas, no Fórum Machico.