16.ª edição do MIUT vai hoje para o terreno

A 16.ª edição do Madeira Island Ultra-Trail vai hoje para o terreno com um total 2.600 atletas inscritos nas cinco provas.

A partida da prova MIUT 115 acontece pelas 00 horas no Porto Moniz, segue-se, às 7 horas, a partida da prova MIUT 85 (Rosário - São Vicente) e, às 9 horas, a partida da prova MIUT 60 (Santana). Já pelas, 11 horas terá lugar a partida da prova MIUT 42 (Monte - Funchal).

Iniciativas que marcam a agenda regional neste que é o centésimo décimo sétimo dia do ano, em que faltam 249 dias para o fim de 2025:

- Das 9 às 16 horas - XXV Capítulo da Confraria Enogastronómica da Madeira no concelho de Machico;

- Das 09h30 às 11h30 - O Café Memória da Madeira promove um encontro com o tema 'Os cuidados de higiene oral diários – expetativas, limitações e dicas', com Catarina Nepomuceno, Médica Dentista Diferenciada em Geriatria no Centro Comunitário do Funchal;

- Das 10 às 20 horas - 4.ª Semana da Cultura da Ribeira Brava;

- 11 horas - A candidatura do Bloco de Esquerda Madeira às eleições Legislativas Nacionais promove uma iniciativa política no Mercado dos Lavradores;

- 11 horas - Jogo Torreense - Marítimo da II Liga no Estádio Manuel Marques;

- 11 horas - O secretário Regional de Economia, José Manuel Rodrigues, participa na missa de Ordenação Diaconal do Pe. Marcos Rebelo e de Ordenação Presbiteral do Pe. Tiago Andrade, presidida pelo Bispo do Funchal, D. Nuno Brás na Sé do Funchal.

- 12 horas - A candidatura do JPP às eleições Legislativas Nacionais promove uma acção política no Porto Santo;

- A partir das 14 horas - 510.º Aniversário da Junta de Freguesia de São Jorge;

- 17 horas - Jogo Madeira SAD - Academia São Pedro do Sul da I Divisão Nacional em Andebol feminino no Pavilhão do Funchal;

- 18 horas - A Orquestra Clássica da Madeira promove um concerto com os laureados do concurso Prémio Jovens Músicos RTP 2024 - Antena 2 na Assembleia Legislativa da Madeira;

- 18 horas - Comemorações Machico Terra de Abril no Forúm Machico;

- 18 horas - Os alunos do Mestrado em Gestão Cultural da UMa protagonizam a peça de teatro 'A ilha dos Amores' na Igreja Inglesa;

- 19 horas - Entrega de Pémios da VII Rampa da Camacha no Largo Conselheiro Aires de Ornelas;

- 20 horas - Espectáculo ‘Elas e o Jazz cantam Andrew Sisters com a Orquestra de Jazz do Funchal' no Teatro Municipal Baltazar Dias;

- 21 horas - Concerto de António Zambujo no âmbito da 4.ª Edição Feira do Livro de Santa Cruz, na Promenade dos Reis Magos;

Principais acontecimentos registados a 26 de Abril, Dia Mundial da Propriedade Intelectual, Dia Nacional do Utente de Saúde, Dia Internacional em Memória do Desastre de Chernobyl, Dia da Produção Nacional, Dia Mundial do Tai Chi e Chi Kung, Dia Internacional dos Jogos de Tabuleiro e Dia Mundial da Medicina Veterinária:

1607 - O capitão John Smith chega a Cabo Henry, na Virgínia, para estabelecer o primeiro colonato inglês permanente na América.

1915 - Grande Guerra 1914-1918. O Reino Unido, a França e a Itália assinam a convenção secreta de aliança.

1933 - É criada a Gestapo, Geheime Staatspolizei -- polícia secreta do Estado, na Alemanha de Hitler, sob o comando de Hermann Goering.

1937 - Guerra Civil de Espanha. Bombardeamento de Guernica pela força aérea alemã, de Hitler, ao serviço das forças de Francisco Franco.

1938 - Holocausto. O regime nazi, de Adolf Hitler, confisca os bens de todos os judeus alemães.

1945 - II Guerra Mundial. Prisão de marechal Pétain, Presidente do governo colaboracionista de Vichy, durante a ocupação nazi da França.

1947 - O Governo da ditadura portuguesa impede a legalização do Movimento de Unidade Democrática (MUD). A decisão só será comunicada no ano seguinte.

1964 - As nações africanas do Tanganica e Zanzibar unem-se para formar a Tanzânia.

1965 - É fundada a Rede Globo, rede de televisão brasileira.

1974 - O major Vítor Alves, responsável político da Comissão Coordenadora do Movimento das Forças Armadas, apresenta o programa do movimento, que contempla o fim da Guerra Colonial, o estabelecimento de um regime democrático e a garantia da liberdade.

1975 - O Partido Socialista é dado como vencedor nas eleições para a Assembleia Constituinte, com 116 deputados. O PPD garante 81 lugares no Parlamento, o PCP 30 e o CDS 16.

1986 - Desastre de Chernobyl. Um incêndio no núcleo do reator da central nuclear da União Soviética liberta grandes quantidades de material radioactivo para a atmosfera o que causa centenas de vítimas e obriga a evacuação dos 135 mil habitantes da região.

1992 - Os Mujahedeen entram em Kabul, capital do Afeganistão.

1994 - Começam, na África do Sul, as primeiras eleições multirraciais, que se prolongarão até 28 de abril.

1995 - O primeiro-ministro Aníbal Cavaco Silva preside à inauguração da fábrica Autoeuropa, em Setúbal, uma parceria entre a Ford e a Wolkswagen. O primeiro veículo é concluído em maio.

1996 - A China, a Rússia, o Cazaquistão, o Tajiquistão e o Quirguistão assinam, em Xangai, China, um acordo político-militar para o estabelecimento de relações de confiança na fronteira entre o território chinês e a antiga União Soviética.

2001 - É lançado o Dicionário da Língua Portuguesa Contemporânea, elaborado pela Academia das Ciências de Lisboa, e sob a coordenação de Malaca Casteleiro, catedrático da Faculdade de Letras de Universidade de Lisboa.

2002 - Ataque armado de um adolescente no liceu Guttemberg, em Erfurt, na Alemanha, causa a morte de 16 pessoas.

2004 - O Tribunal Administrativo e Fiscal de Lisboa suspende as obras do túnel do Marquês do Pombal até à apresentação do estudo de impacte ambiental.

2005 - A Síria comunica às Nações Unidas (ONU) a "retirada total" das suas tropas e dos serviços de segurança do Líbano, depois de 29 anos de presença no território.

2006 - O relator da comissão de inquérito especial do Parlamento Europeu, Cláudio Fava, revela que mais de um milhar de voos secretos da CIA passaram desde 2001 pelos aeroportos e espaço aéreo europeus, sem que os Estados europeus pedissem qualquer informação.

2007 - É constituído, em Coimbra, o movimento cívico "Regiões, Sim!".

2007 - Tribunal Europeu dos Direitos Humanos dá razão ao jornalista José Manuel Mestre, condenado por difamação por ter afirmado que o presidente do FC Porto, na altura também presidente da Liga de Clubes, era o "patrão dos árbitros".

2007 - O ex-Presidente da República, Jorge Sampaio, é nomeado alto representante para o Diálogo de Civilizações da ONU, pelo secretário-geral das Nações Unidas, Ban Ki-Moon.

2009 - Canonização de Nuno Álvares Pereira. O Papa Bento XVI elogia, na saudação final da eucaristia, a generosidade de São Nuno, o Condestável, considerando-o exemplo de "igualdade fraterna" para a sociedade atual.

2012 - O Governo aprova um decreto-lei que cria uma taxa a aplicar aos estabelecimentos de comércio alimentar, por grosso e a retalho, de valor não estabelecido, destinada a financiar um fundo sanitário e de segurança alimentar.

2012 - O antigo Presidente da Libéria, Charles Taylor, é considerado culpado de crimes cometidos durante a guerra civil na Serra Leoa (1991-2001), anuncia o Tribunal Especial para a Serra Leoa.

2016 - O Governo moçambicano reconhece a existência de uma dívida fora das contas públicas de 1,4 mil milhões de dólares (1,25 mil milhões de euros), alegando razões de segurança de infraestruturas estratégicas do país.

2020 - O rei Salman da Arábia Saudita ordena o fim da pena de morte para crimes cometidos por menores um dia depois da ordem para acabar com as flagelações. ONG saúdam com prudência, lembrando que a reforma tem aspetos pouco claros.

2020 - É ultrapassada a barreira simbólica dos 200.000 mortos por covid-19 em todo o mundo.

2023 - O adjunto do gabinete do ministro das Infraestruturas Frederico Pinheiro é exonerado, por "comportamentos incompatíveis com os deveres e responsabilidades" inerentes ao exercício das funções.

