Parque de Santa Catarina começa a encher para o concerto do Panda

O concerto do Panda, agendado para as 11 horas de hoje, começa já a movimentar muita gente, no Parque de Santa Catarina, no Funchal. Além da Banda do Panda, em palco estará ainda o Ruca e a Gabby, da Casa de Bonecas da Gabby.

Entretanto, enquanto não tem início o espectáculo, há muito para fazer, desde insufláveis a pinturas faciais, havendo ainda barracas de comes e bebes.

Com o tempo quente, mas encoberto, está lançada a receita para uma manhã de muita diversão e alegria, antecipando o Dia Internacional da Criança, que se celebra amanhã.