Banda do Panda regressa ao Funchal no sábado para um dos espectáculos mais 'fixes' do ano

A capital madeirense volta a acolher este ano a Banda do Panda para mais um concerto comemorativo do Dia Mundial da Criança. O evento promovido pelo DIÁRIO, através da Lemon Live Entertainment, em co-organização com a Câmara Municipal do Funchal, terá lugar, como habitual, no Parque de Santa Catarina, na manhã deste sábado, 31 de Maio.

A iniciativa foi apresentada esta quinta-feira, no Salão Nobre do Município do Funchal, pelo director-geral da Empresa Diário de Notícias, Ricardo Miguel Oliveira, e pela vereadora funchalense, Helena Leal, com destaque para a participação especial do Ruca e, - pela primeira vez -, da Casa de Bonecas da Gabby.

Na ocasião, o também director editorial e jornalista do DIÁRIO começou por destacar que, através do concerto da Banda do Panda, tem sido possível proporcionar "diversão e alegria aos mais novos, que em conjunto com pais e familiares se sentem verdadeiramente festivaleiros", lembrando que se trata do primeiro evento festivo da 'temporada alta' no Parque de Santa Catarina.

Com a perspectiva de um concerto "inesquecível", Ricardo Miguel Oliveira apontou que se trata de um primeiro contacto com a marca DIÁRIO para muitas crianças, o que antevê "uma relação mais racional" ao longo da vida, através da componente noticiosa: "Informando, formando ou divertindo, trabalhamos com entusiasmo e profissionalismo para melhorar a experiência das nossas audiências, fazendo jornalismo cada vez com mais valor, ajudando a combater a preocupante iliteracia mediática e promovendo qualidade de vida a todos, mas também aos nichos, aos públicos específicos que merecem toda a nossa atenção."

Este é um espetáculo a que o público madeirense já se habituou e é uma honra para o DIÁRIO, com o especial apoio dos nossos parceiros, conseguir voltar a realizá-lo na Região. Ricardo Miguel Oliveira

O concerto da Banda do Panda é "um dos maiores eventos organizados" pelo DIÁRIO, envolvendo em edições passadas cerca de 3.500 e 4.000 pessoas no Funchal. Este ano, além da capital madeirense, o espectáculo chega ao Porto Santo (30 de Maio), a Santana (31 de Maio) e à Ribeira Brava (1 de Junho).

A vereadora da Câmara Municipal do Funchal, por sua vez, sublinhou que a figura do Panda é "quase histórica, que atravessa gerações e traz consigo uma forte carga simbólica no universo emocional de muitos pais que levam os seus filhos ao concerto", fazendo votos de uma partilha "muito positiva."

O Funchal, disse, "é uma cidade reconhecida pela UNICEF como uma 'Cidade Amiga das Crianças' e integra também a rede das Cidades Educadoras", o que demonstra, segundo Helena Leal, "o compromisso da autarquia e a preocupação de criar o contexto ideal para que as crianças possam ser felizes, sobretudo junto das suas famílias".

A autarca rematou garantindo o apoio do Município do Funchal ao evento promovido pelo DIÁRIO: "Este é um concerto que já faz parte da nossa cidade e da nossa história. Da nossa parte, contem conosco para dar seguimento a esta tradição que todos esperam que aconteça e que continuaremos a apoiar."

Conforme já avançado pelo DIÁRIO, na sua edição impressa, a Banda do Panda sobe ao palco do Parque de Santa Catarina pelas 11 horas, mas as portas do recinto abrem duas horas antes, pelas 9 horas. Além de música e dança, o evento incluirá diversas atracções infantis, nomeadamente insufláveis e brinquedos, pinturas faciais e balões e pipocas e algodão doce. O espectáculo do Panda, propriamente dito, terá duração aproximada de uma hora.

Pela primeira vez, a organização apresenta dois ecrãs nas laterias do palco para garantir uma melhor visualização do concerto.

Os interessados em participar no evento podem adquirir os ingressos em https://hello.last2ticket.com/pt/ event/6359/, nas Lojas do DIÁRIO da Rua Dr. Fernão de Ornelas e Marina Shopping, no Clube de Vídeo, na Ribeira Brava, na Tabacaria Becas, em Machico, no Balcão de Informações do Fórum Madeira, nas nas Lojas Flow e à entrada do evento pelo custo de cinco euros.