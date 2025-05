23 pilotos na Rampa Regional Cassiano's Car em Machico

O Parque Desportivo Água de Pena acolheu no final da tarde desta sexta-feira, 30 de Maio, as verificações administrativas e técnicas iniciais da Rampa Regional Cassiano's Car - cidade de Machico, prova que vai para a estrada este sábado.

Uma vez que os concorrentes números 14 e 21 não compareceram aos actos obrigatórios, a competição fica resumida a 23 pilotos em competição.

Hoje, foram muitos os entusiastas da modalidade que se deslocaram ao Parque Desportivo Água de Pena para conferir as 'máquinas' que participam amanhã na corrida. As viaturas participantes ficarão esta noite em parque fechado no local, onde também está instalado o centro operacional e parque de assistência do evento.

A prova da organização do Clube Automobilístico 100 à Hora da Madeira tem como palco a ER 224 entre Água de Pena e o Santo da Serra, e tem em 2025 uma extensão de 5,56 km, mais 450 metros que o ano passado, e um desnível de 560 metros entre a partida e a meta, mantendo uma inclinação média de 10%.

Amanhã, 31 de Maio, estão previstas seis subidas, duas de reconhecimentos, às 08:50 e 10:20 e quatro oficiais, a terem lugar às 12:15, 13:45, 15:40 e 17:10. A cerimónia de entrega de prémios acontecerá pelas 19:30 no Parque Desportivo de Água de Pena.