Rampa Regional Cassiano's Car - Cidade de Machico com 25 pilotos inscritos

Já foi divulgada a lista oficial com os 25 inscritos para a Rampa Regional Cassiano's Car - Cidade de Machico, prova organizada pelo Clube Automobilístico 100 à Hora da Madeira, que se realiza esta sexta-feira e sábado.

Entre os inscritos estão vários nomes habituais nas primeiras posições da modalidade, incluindo campeões regionais como Dinarte Nóbrega, Vítor Sá e Vasco Silva.

Esta prova, que será a terceira etapa do Troféu Regional de Rampas AMAK de 2025, irá decorrer na ER 224, entre Água de Pena e Santo da Serra, com uma extensão de 5,56 km, 450 metros a mais do que em 2024, e com um desnível de 560 metros entre a partida e a meta, mantendo uma inclinação média de 10%. O centro operacional e o parque de assistências estarão localizados no Parque Desportivo de Água de Pena.

Estão previstas seis subidas: duas de reconhecimento, às 08h50 e 10h20, e quatro oficiais, marcadas para as 12h15, 13h45, 15h40 e 17h10. A cerimónia de entrega de prémios terá lugar às 19h30, também no Parque Desportivo de Água de Pena.