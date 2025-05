Madeira Classic Car Revival atribuiu prémios aos melhores

A edição de 2025 do Madeira Classic Car Revival está de volta ao Funchal, neste fim-de-semana de Maio e conta com a presença de “duas jóias da coroa” – um Benz Dreirad de 1886 e um Bugatti Type 57 Stelvio Gangloff de 1936 – realça o director do Museu do Caramulo, que uma vez mais marca presença no evento.