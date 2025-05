Estão abertas as inscrições para a Rampa Regional Cassiano's Car - Cidade de Machico

Estão a decorrer, até à próxima sexta-feira, as inscrições para a Rampa Cassiano's car - Cidade de Machico, um evento que decorre nos dias 30 e 31 de Maio, organizado pelo Clube Automobilístico 100 à Hora da Madeira. Esta será a terceira prova do Troféu Regional de Rampas AMAK de 2025.

Segundo nota à imprensa, são várias as alterações em relação à edição anterior. O palco será novamente a ER 224 entre Água de Pena e o Santo da Serra, mas este ano utilizará a quase totalidade daquela via, com uma extensão de 5,56 km e um desnível de 560 metros entre a partida e a meta.

O Parque Desportivo de Água de Pena vai acolher o centro operacional da prova bem como o parque de assistências.

"Com vista à participação dos concorrentes com veículos do grupo X Proto, toda a ligação entre essa área e o traçado da rampa estará encerrada ao trânsito, solução já aprovada pelas entidades competentes", indica a mesma nota. Toda a informação será veiculada e está já disponível no site oficial do clube organizador,