Madeira Classic Car Revival regressa este fim-de-semana com várias novidades

É já este fim-de-semana, 23, 24 e 25 de Maio, que se realiza a 12.ª edição do Madeira Classic Car Revival (MCCR), evento integrado no programa da Festa da Flor 2025 e, uma vez mais, organizado pelo Clube de Automóveis Clássicos da Madeira (CACM). O evento decorre entre as 18 e as 22 horas de sexta-feira, dia 23, entre as 10 e as 22 horas de sábado, dia 24, e entre as 10 e as 19 horas de domingo, dia 25 de Maio.

O Madeira Classic Car Revival volta a ter o Governo Regional da Madeira, através da Secretaria Regional de Turismo, Ambiente e Cultura, como o maior apoiante e é organizado pelo Clube de Automóveis Clássicos da Madeira, contando com o envolvimento dos diferentes grupos e clubes monomarcas existentes na Região.

Conforme refere a Secretaria Regional de Turismo, Ambiente e Cultura, a edição deste ano conta com um total de 567 viaturas, incluindo veículos oficiais, todo-o-terreno, motas e bicicletas, um número que cresceu desde a última segunda-feira, dia da apresentação pública do evento, com a inscrição de mais sete dezenas de interessados. A marca com mais presença é a Fiat com 50 viaturas. Relativamente aos concursos, para o concurso de restauro, o Best of Show, concorrem 7 automóveis, 7 motos e 1 bicicleta. Para o concurso de originalidade, serão 6 automóveis e 10 motos. A cerimónia de entrega de prémios acontece às 16 horas do dia 24 de Maio.

Viaturas convidadas

Relativamente às viaturas convidadas, este ano serão três. A viatura convidada estrela, uma vez mais propriedade do Museu do Caramulo, será um Bugatti Type 57 Stelvio Gangloff do ano de 1936. Outra presença de destaque é o Benz Dreirad, considerado o mais antigo automóvel do mundo construído em 1886. No MCCR estará uma réplica pertencente também ao Museu do Caramulo. Depois haverá um terceiro convidado: um carro de fabrico português. Trata-se de um Olda de 1954, com um chassi Fiat 508, cilindrada 1493 cc, 4 cilindros, peso 500 kg e uma velocidade máxima de 165 km/h. O proprietário é o colecionador, Pedro Filipe.

No âmbito da colaboração com o Club Sports Madeira, estarão em exposição 12 viaturas do Rally Madeira Legend, com o objetivo de promover a prova que irá para a estrada de 20 a 22 de novembro.

Novidades

Este ano, tal como anunciado na última segunda-feira, o MCCR apresenta várias novidades. Será encerrada a faixa sul da Avenida do Mar (entre a Praça da Autonomia e a Rotunda Sá Carneiro) para que os carros circulem entre as 10 e as 19 horas. O palco para os concursos, ficará colocado para a frente da Assembleia Legislativa Regional, e todo o Cais da Cidade será utilizado para a exposição, incluindo 14 supercarros.

Pela primeira vez, haverá uma especial atenção às famílias com a disponibilização de duas pequenas pistas de kartcross, a pedais, na zona inferior do cais 8. Além disso, será dada oportunidade a 60 pessoas para fazerem um baptismo de clássicos, no papel de passageiros. Os vouchers, de acesso gratuito, serão disponibilizados no stand do CACM existente no local da exposição.

O evento conta, novamente, com espaço de automobilia, figurantes que vão abrilhantar o espaço e o Concurso 'Vestir à Época', sendo que, para participar, os interessados se devem apresentar vestidos ou com um acessório que permita viajar no tempo, sendo as inscrições feitas in loco. Serão atribuídos prémios para os três melhores, concretamente cheques-viagem no valor de 500 euros para o 1.º lugar, 300 euros para o 2.º e 200 euros para o 3.º lugar.

Destaque-se ainda a realização da 21.ª Rampa dos Barreiros, que uma vez mais integra o MCCR. A prova, que conta com 63 inscritos, irá começar esta sexta-feira, com as verificações administrativas e técnicas, entre as 17h30 e as 20 horas, no passeio marítimo entre o Beerhouse e a Praça CR7. A prova será no domingo, dia 25 (partida de reconhecimento às 9h30 e primeira subida oficial às 10 horas), vai começar junto à ALM, na Faixa do Sul, e vai terminar junto à Quinta Magnólia, numa extensão de cerca de 2,5 quilómetros.

Quatro concertos

O programa do evento inclui quatro concertos na Praça do Povo. Sofia Petito Vintage Quartet actua às 20 horas do dia 23, os Funchal Rhythm Kings às 18 horas de sábado, dia 24, Joaquim Machado & The Walking Grooves às 20h30, também no sábado, e Tiago Sena Silva às 16 horas de domingo.

"Uma celebração viva do nosso património automóvel"

O secretário regional de Turismo, Ambiente e Cultura, Eduardo Jesus, refere que o “Madeira Classic Car Revival é uma celebração viva do nosso património automóvel, da nossa identidade e da paixão que a Região tem pela sua história”. O governante destaca que, no evento, estarão presentes veículos com décadas de história, restaurados com rigor e amor pelos seus proprietários, muitos deles madeirenses. “Cada automóvel é uma peça única que nos transporta no tempo e reflete não só a evolução tecnológica e estética, mas também os estilos de vida de outras épocas. Este património, muitas vezes mantido de geração em geração, tem um valor histórico inestimável”, refere.

O governante enaltece o trabalho que tem vindo a ser desenvolvido pelo CACM, “na excelência na organização de eventos, na capacidade de inovação e pela motivação que está sempre presente” e felicita o Clube pela quantidade de novidades que nos traz este ano, assim como pela adesão dos outros clubes regionais. Acima de tudo, salienta que o MCCR é já um cartaz internacional, que tem presença em inúmeras revistas da especialidade.

Já Miguel Gouveia, presidente do CACM, afirma que o Madeira Classic Car Revival é “um evento que ao longo dos anos já conquistou o seu espaço, não só no coração dos madeirenses, mas também no calendário nacional de eventos dedicados ao automóvel clássico”. “Este é um evento que alia a beleza estética dos veículos clássicos, à cultura e à memória e à tradição automobilística. Ao longo de vários dias, a cidade de Funchal transforma-se numa verdadeira montra viva da história do automóvel” acrescentou.

Agradecendo ao Governo Regional que, através da Secretaria Regional do Turismo, Ambiente e Cultura, apoia o evento, à Câmara Municipal do Funchal, mas também a todas as entidades oficiais envolvidas, patrocinadores, aos participantes, colaboradores e voluntários cuja dedicação e entusiasmo são a alma deste evento, e ainda ao Museu do Caramulo e ao coleccionador Pedro Filipe pelo terceiro ano consecutivo que trazem à exposição, veículos raros e de grande referência no mundo automóvel, Miguel Gouveia convida todos “a viver de forma entusiástica mais uma edição memorável do Madeira Classic Car Revival 2025. Vamos celebrar juntos a história e a paixão sobre rodas”.