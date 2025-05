Dupla feminina vence Rampa dos Barreiros

Terminou a Rampa dos Barreiros, prova automobilística que decorreu hoje no Funchal, tendo os vencedores, no caso as vencedoras a dupla Júlia Barros e Patrícia Gouveia aos comandos de um Mercedes Benz 280 SL.

Na segunda posição, ficou a dupla mista Miguel Freitas e Laura Freitas a bordo de um BMW 2022 e em 3.º lugar a dupla mista Eduardo Jesus e Licínia Macedo, com um Triumph TR4.

A 21.ª Rampa dos Barreiros, que contou com 63 inscritos, é uma prova englobada na 12.ª edição do Madeira Classic Car Revival (MCCR), que por sua vez integra o cartaz da Festa da Flor 2025, sendo organizado pelo Clube de Automóveis Clássicos da Madeira (CACM), tendo como parceira a Secretaria Regional do Ambiente, Turismo e Cultura.