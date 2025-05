25 inscritos na Rampa Regional Cassiano's Car que amanhã tem as verificações

A Rampa Cassiano's Car - Cidade de Machico arranca esta sexta-feira, dia 30 de Maio, com 25 inscritos, contando 9 concorrentes com viaturas do grupo X-Proto bem como 3 equipas com viaturas do grupo RGT. A prova é organizada pelo Clube Automobilístico 100 à Hora da Madeira com as verificações a ocorrerem no Parque Desportivo de Água de Pena, complexo que recebe também o centro operacional.

O parque de assistência, os parques fechados e ainda a entrega de prémios também vão decorrer no Parque Desportivo de Água de Pena. Segundo nota à imprensa, a lista de inscritos "inclui os pilotos que têm discutido nos últimos anos as primeiras posições nas rampas, campeões regionais como Vítor Sá ou Vasco Silva e ainda pilotos de grande espectacularidade como Cláudio Nóbrega".

Antes da passagem dos concorrentes, haverá uma Demonstração com modelos que “enchem o olho” no Drift.

A rampa decorre na ER 224 entre Água de Pena e o Santo da Serra, e tem em 2025 uma extensão de 5,56 km, mais 450 metros que o ano passado, e um desnível de 560 metros entre a partida e a meta, mantendo uma inclinação média de 10%.

A programação prevê seis subidas, duas de reconhecimentos, às 8h50 e 10h20 e quatro oficiais, a terem lugar às 12h15, 13h45, 15h40 e 17h10. A cerimónia de entrega de prémios acontecerá pelas 19h30 no Parque Desportivo de Água de Pena.