Segurança Social assinala Dia da Criança com panóplia de iniciativas

O Instituto de Segurança Social da Madeira (ISSM) promove, durante o mês de Junho, diversas iniciativas para assinalar o Dia da Criança e a infância.

“Homenagear todas as crianças e jovens que nos acolheram com confiança, que acreditaram em nós e permitiram-nos fazer parte das suas vidas é, também, o propósito deste programa", afirma a presidente do conselho directivo do ISSM, Nivalda Gonçalves.

Entre as acções a decorrer em Junho, destaque para as visitas às Casas de Acolhimento da Região, para a promoção do programa ‘O Melhor de Mimo’, para o encontro Jubilar do Mundo Educativo, o XIII Encontro Regional de Alunos de Educação Moral e Religiosa Católica da Diocese do Funchal, a divulgação do Programa de Parentalidade Cooperante, ‘Crianças no Meio do Conflito’, junto de profissionais de saúde e dos comissários das CPCJ da Região.

Será, ainda, realizado, no âmbito da celebração do Dia Mundial da Criança, um passeio de catamaran com crianças e jovens em acolhimento residencial.

“Este programa é inteiramente dedicado à Infância e à Juventude, reconhecendo-as como fases essenciais do desenvolvimento social e emocional. Através destas iniciativas, o ISSM reafirma o compromisso de proporcionar a cada criança e jovem a oportunidade de crescer num ambiente seguro, afetuoso e familiar”, explica Nivalda Gonçalves.

A Secretaria Regional de Inclusão, Trabalho e Juventude tem vindo a desenvolver, através do Instituto de Segurança Social da Madeira, e no contexto de infância e da parentalidade, vários projetos intersectoriais de apoio às famílias, sejam elas nucleares, alargadas, de origem ou substitutas. O ISSM disponibiliza, também, um conjunto de instrumentos potenciadores da sua ação e da adaptação às novas exigências sociais.

Obrigada por nos deixarem acompanhar o caminho dos vossos sonhos, dos vossos projetos de vida e por nos darem o privilégio de pertencer às vossas histórias. Nivalda Gonçalves

Programas em curso

• Programa ‘Anos Incríveis’ - promove a competência social, emocional e académica das crianças, reduzindo problemas de comportamento precocemente.

• Programa ‘Mais Família Mais jovem’ - ajuda os pais a lidar com os desafios típicos da parentalidade nas faixas etárias entre os 10 e os 18 anos;

• Programa ‘Família Mais criança’ – dá resposta a famílias de crianças que vivem desafios normativos e querem refletir na sua parentalidade, por forma a constituírem-se como um porto seguro, feliz e promotor de resiliência para os seus filhos;

• Programa ‘No Meio do Conflito’ - figuras parentais com conflito na parentalidade, em resultado de separação ou divórcio, com capacidade para uma coparentalidade positiva e cooperante e que desejem reduzir o conflito e aumentar as competências de coparentalidade positiva e cooperante.

Os programas estão abertos a toda a população da Região Autónoma da Madeira. Para mais informações sobre os programas e iniciativas disponíveis, contacte o Instituto de Segurança Social da Madeira através do número 300 084 100 ou do e-mail: [email protected].