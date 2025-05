MUDAS celebra Dia Mundial da Criança com 'Tesouro Misterioso'

O auditório do MUDAS – Museu de Arte Contemporânea da Madeira, na Calheta, servirá de palco ao espectáculo 'Tesouro Misterioso', no próximo dia 1 de Junho, às 16 horas. Esta inciativa da Secretaria Regional de Educação, Ciência e Tecnologia, através da Direção de Serviços de Educação Artística da Direção Regional de Educação, visa celebrar o Dia Mundial da Criança.

"Com uma narrativa centrada na preservação dos oceanos, o espetáculo leva o público numa viagem mágica ao fundo do mar, onde quatro amigos marinhos enfrentam desafios como a poluição e descobrem o poder transformador da amizade e da consciência ambiental. O espectáculo convida os espetadores a reflectirem sobre o papel de cada um na proteção do planeta", revela uma nota da organização.

Este espectáculo tem entrada gratuita, mas requer reserva prévia através do telefone 291 76 62 89 ou do e-mail [email protected].

Além da sessão para o público geral, o espectáculo será também apresentado nos dias 29 e 30 de Maio, com sessões às 11 e às 15 horas, destinado a crianças do pré-escolar e a alunos do 1.º ciclo do Ensino Básico, com prioridade para escolas locais.