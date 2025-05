Filme madeirense 'Posso Olhar por Ti' em exibição no 'Baltazar Dias' no Dia da Criança

O Teatro Municipal Baltazar Dias recebe no próximo domingo, 1 de Junho, às 18 horas, a exibição da longa-metragem 'Posso Olhar por Ti', a primeira obra do actor e realizador Francisco Lobo Faria. Produzido pela Associação Bairro Etéreo, o filme é classificado para maiores de 12 anos e os bilhetes têm o custo de 5 euros, disponíveis na Ticketline e na bilheteira do teatro.

'Posso Olhar por Ti' acompanha um grupo de adolescentes unidos por um objectivo comum, cujos contornos vão sendo desvendados à medida que desenvolvem a sua criatividade, falham, desentendem-se e persistem. Trata-se de uma história que valoriza a empatia, o espírito de entreajuda e o talento individual, reforçando que, ao conhecermos a história de alguém, somos capazes de superar barreiras e diferenças.

O elenco reúne jovens atores madeirenses, tais como Martim Lobo, Laura Silva, Francisca Madeira, Tiago Valente, Iago Fernandes, Matilde Gouveia e Eduarda Sousa, que deram corpo a um projecto que já conquistou vários prémios internacionais, incluindo o de Melhor Elenco Jovem no Titan International Film Festival, na Austrália, e o de Melhor Longa-Metragem Internacional no Golden Lion International Film Festival, na Índia.

Além de ser a estreia de Francisco Lobo Faria na realização e escrita de argumento, o filme contou com o apoio do Governo Regional da Madeira, da Câmara Municipal do Porto Moniz e de diversas entidades públicas e privadas da região. Para o realizador, trata-se de “um filme bem-disposto, com alguma leveza, que pretende provocar um pequeno abanão na consciência do espectador” e promover “o talento e o mérito, venha ele de onde vier”.

A sessão no TMBD insere-se na celebração do Dia da Criança, sendo uma oportunidade de aproximar o público local de uma produção cinematográfica com forte identidade regional, protagonizada por jovens da Madeira e carregada de mensagens universais de solidariedade, superação e empatia.