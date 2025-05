CMF assinala Dia da Criança com espectáculo no Jardim Municipal

A Câmara Municipal do Funchal vai celebrar o Dia Mundial da Criança, no próximo dia 2 de Junho, com o espectáculo teatral 'O Jardim das emoções' da autoria de Natália Bonito. A iniciativa terá lugar, no auditório do Jardim Municipal, e destina-se a crianças da educação pré-escolar e aos alunos do 1º ciclo do ensino básico das escolas do Funchal.

De acordo com a autarquia, o grupo de cordofones da Escola Básica e Secundária Dr. Ângelo Augusto da Silva irá abrir as celebrações, seguindo-se a actuação de Paulo Silva, vencedor do Festival da Canção Infantil da Madeira 2025, com a interpretação da canção 'Caravela do Espaço'.

"Este é um dia especial, onde reiteramos o nosso compromisso ao longo de todo o ano, como 'Cidade Amiga das Crianças', promovendo um conjunto de actividades que permitem que as nossas crianças cresçam mais felizes, mais capacitadas e emocionalmente mais seguras", refere Helena Leal, vereadora com o pelouro da Educação.

Por fim, a autarquia explica que 'O Jardim das emoções' é "um espectáculo de poesia, teatro, música e interactividade que, aborda a história de uma borboleta que tem de lidar com um turbilhão de sentimentos, convidando todos as crianças participantes a embarcar numa aventura para compreender e organizar as emoções".