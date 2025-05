Junta de Freguesia da Camacha assinala o Dia Mundial da Criança

A Junta de Freguesia da Camacha vai assinalar o Dia Mundial da Criança, a 1 de Junho, com um conjunto de actividades no Largo Conselheiro Aires de Ornelas, entre as 9h30 e as 18 horas.

Durante o evento, as crianças de toda a Região poderão usufruir de uma vasta oferta de actividades e divertimentos, entre os quais se destacam os insufláveis, os pedal karts, os jogos de paintball, as pinturas faciais, a presença de diversas mascotes, a moldagem de balões, os jogos de matraquilhos, entre muitas outras.

A edição de 2025 do Dia da Criança, celebrado pela Junta de Freguesia da Camacha, contará com um Labirinto de Orientação, promovido pela Associação de Orientação da Região Autónoma da Madeira. A Associação de Esgrima da Região Autónoma da Madeira também marcará presença no evento com um stand de demonstração, onde as crianças poderão aprender mais sobre a modalidade. Além disso, a Companhia de Bombeiros Sapadores de Santa Cruz demonstrará aos mais pequenos a importância da protecção civil na sociedade.

O programa do Dia Mundial da Criança incluiu ainda um Espectáculo de Magia e uma Hora do Conto, momentos pensados para cativar tanto as crianças, como os adultos presentes no recinto.

Simultaneamente, no Polidesportivo Filipe Mota, terá lugar a 7.ª Edição do Torneio de Futebol Infantil 'Mercadinho da Camacha', destinado aos escalões Sub-7 e Sub-8. O torneio conta com a participação de equipas de referência do panorama regional: Associação Desportiva da Camacha; Sporting Clube Santacruzense; Clube Desportivo Nacional, Club Sport Marítimo; Dragon Force Madeira; Sporting Clube da Madeira – Academia Sporting Funchal e Associação Desportiva Vermelhimponente – Escola de Futebol do Benfica Madeira.

A participação nas actividades é gratuita e o convite estende-se a todos os que pretendam visitar a freguesia da Camacha.