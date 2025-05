Mais de 4.000 crianças assinalam nas escolas dia nacional da segurança infantil

Mais de 4.000 crianças de todo o país vão assinalar na sexta-feira o dia nacional da segurança infantil com a iniciativa "Ruas que brincam" e que passa por fechar as ruas à volta das escolas para brincarem sem restrições.

"O Dia Nacional da Segurança Infantil (DNSI) que se celebra no dia 23 de maio pretende fazer parar o trânsito à porta das escolas em Portugal", indica o comunicado da Associação para a Promoção da Segurança Infantil (APSI) enviado à Lusa.

A nota indica que a associação recebeu mais de 150 inscrições, sendo que cada escola pode inscrever uma ou mais turmas, e vão estar envolvidas pelo menos 4.000 crianças na nona edição do DNSI da APSI, numa iniciativa que se chama "Ruas que brincam" e que este ano vai fechar as estradas junto aos estabelecimentos de ensino.

A diretora técnica da APSI, Sandra Nascimento, disse à Lusa que, pela primeira vez, o evento transformou-se num movimento nacional, sublinhando que a APSI conseguiu a adesão de escolas e de turmas de todos os distritos do país, inclusive dos Açores e da Madeira.

A responsável disse que o interesse das escolas em assinalar o DNSI tem vindo a crescer, sendo que em 2023, a APSI recebeu 80 inscrições e 148 no ano passado.

De acordo com o guião de implementação da APSI, o evento "poderá acontecer ao longo do dia ou num horário definido pela organização escolar, de acordo com a dinâmica da comunidade educativa".

O evento conta maioritariamente com turmas do pré-escolar e do primeiro ciclo, mas também vão participar turmas do segundo e do terceiro ciclo, inclusive do ensino técnico profissional.

Sandra Nascimento indicou que os acidentes são a principal motivação para existir este dia, indicando que o relatório de segurança infantil que a APSI publicou, em 2022, dava conta que os desastres continuam a ser a segunda causa de morte de crianças entre os cinco e os 14 anos e a primeira a partir dos 15 anos.

A responsável afirmou que os espaços e os ambientes têm de estar ajustados às características e às necessidades das crianças, sendo por isso "preciso criar condições de segurança que passam por mais restrições à presença de carros, reduzir as velocidades, construir mais espaço, passeios mais largos à frente das escolas e espaços para brincar".

A diretora apontou que o DNSI é também importante para que não se esqueça que "a segurança ainda não está garantida" e que o dia deve ser sempre marcado pelas crianças.

A responsável referiu que a segurança, "ao contrário do que muitas pessoas pensam não é fechar uma criança numa redoma", mas existe para criar liberdade e autonomia nos menores, sendo que um dos objetivos do dia é passar essa mensagem.

As escolas organizam o evento de sexta-feira e a APSI dá suporte ao corte das estradas e sugeriu aos estabelecimentos de ensino atividades interativas.

A Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária vai também assinalar o Dia Nacional da Segurança Infantil com a realização, a partir das 09:30 de sexta-feira, de um conjunto de atividades interativas para 450 alunos do 1.º ciclo do concelho da Amadora, distrito de Lisboa.

O evento vai acontecer no Parque Aventura da Amadora e as crianças irão testemunhar uma simulação de um acidente rodoviário, explorar veículos das forças de segurança, entre outras atividades interativas.