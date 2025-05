Festas da Sé com programa diversificado de actividades culturais, musicais e gastronómicas

As Festas da Sé 2025 tiveram início esta sexta-feira, 30 de Maio, com uma cerimónia oficial na Praça do Município, dando início a nove dias de celebrações no centro do Funchal.

O evento promovido pela Câmara Municipal do Funchal, em parceria com a Junta de Freguesia da Sé, com o apoio da Empresa de Cervejas da Madeira, representa um investimento municipal de 30 mil euros.

A iniciativa integra um programa diversificado de actividades culturais, musicais e gastronómicas espalhadas por várias artérias da freguesia da Sé, tais como a Rua dos Ferreiros, a Rua João Tavira e o Largo do Chafariz.

Durante a abertura do evento que decorre até 7 de Junho, a presidente da Câmara Municipal do Funchal, Cristina Pedra, destacou o carácter emblemático do evento, dando conta de que o certame "contará com mais de 200 artistas em 32 actuações, com a presença de grupos e talentos regionais"

"Esta festa garante tanta animação que se reflete no elevado interesse demonstrado pelos comerciantes em participar nas festividades", afirmou.

O programa de animação foi desenhado em conformidade com o regulamento municipal do ruído, frisou, apontando que as actuações terão início às 17h30 e terminarão às 23 horas durante a semana e à meia-noite aos fins-de-semana, numa tentativa de equilibrar o entretenimento com o descanso dos moradores.

Uma das novidades deste ano é o lançamento do 'Roteiro dos Petiscos', uma iniciativa que envolve 15 restaurantes locais, com o obiectivo de dar visibilidade à gastronomia tradicional madeirense. A nova componente visa atrair mais visitantes aos estabelecimentos da zona, oferecendo "uma verdadeira viagem pelos sabores típicos da gastronomia madeirense".

As Festas da Sé 2025 contam com reforço nos serviços de segurança, fiscalização e limpeza urbana.