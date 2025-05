Funchal dinamiza Semana da Diversidade Cultural para o Diálogo e o Desenvolvimento

Na próxima semana, entre os dias 19 e 23 de Maio de 2025, decorre pela primeira vez no Funchal a "Semana da Diversidade Cultural para o Diálogo e o Desenvolvimento", uma iniciativa pioneira organizada no Município do Funchal, "num momento em que o debate global sobre a imigração se torna cada vez mais sensível e que visa promover a integração e o convívio entre comunidades diversas, especialmente enfatizando a importância dos migrantes enquanto agentes que contribuem para uma sociedade mais inclusiva e plural", anuncia a autarquia.

De acordo com a vereadora Ana Bracamonte, responsável pelo pelouro da Diáspora e das Migrações, "estão programados diversos eventos distribuídos por vários espaços da cidade. As atividades contemplam áreas como Educação, Cidadania, Psicologia, Música, Literatura, Fotografia, Desporto e Dança e têm como objetivo fomentar o diálogo intercultural e fortalecer as redes de apoio existentes, essenciais para consolidar a integração da comunidade migrante", frisa a CMF.

O programa do evento "tem início com o lançamento da campanha 'Humanidade é Diversidade', que pretende promover a aceitação da identidade e a empatia pelo outro, além de divulgar a riqueza étnica, cultural e linguística presente no Município. Neste sentido, a promoção da língua portuguesa é enfatizada como um fator de integração, pois facilita a comunicação e contribui para um ambiente verdadeiramente multicultural, onde as trocas linguísticas enriquecem o quotidiano dos cidadãos", realça o município.

Nesse dia 19, pelas 15h30, na Sala da Assembleia Municipal, "terá lugar a conferência 'Diversidade Cultural: Estratégias para o Diálogo e o Desenvolvimento'. Nesta sessão, vários oradores apresentarão as estratégias de diálogo que têm sido desenvolvidas para envolver a comunidade migrante nas suas áreas profissionais. Seguidamente, às 16h30, no Átrio da Câmara Municipal, ocorre a inauguração da exposição fotográfica 'Olhares de Origem'. Criada de raiz pelo Município, em colaboração com o fotógrafo migrante Juan Gomes, a exposição narra as histórias dos migrantes oriundos de diversos países e que atualmente residem no Funchal. O evento contará com um momento musical de Sílvio VioBass, imigrante natural de Angola", conta.

No segundo dia, 20 de Maio, "a programação prevê a realização duma formação sobre diálogo intercultural, ministrada pela Dra. Ana Paixão, da Agência para a Integração, Migrações e Asilo (AIMA), na Sala da Assembleia Municipal. A formação, que combina atividades práticas e teóricas, destina-se a organizações, associações, entidades públicas e privadas, bem como a profissionais que trabalham ou se relacionam com a comunidade migrante, dotando-os de ferramentas para um atendimento mais inclusivo, empático e eficiente", explica.

No Dia Mundial da Diversidade Cultural para o Diálogo e o Desenvolvimento, que se assinala a 21 de Maio, "a vereadora Ana Bracamonte convida as crianças das escolas do 1.º ciclo do Funchal para a iniciativa 'Volta ao Mundo com Histórias Musicadas', realizada no Jardim Municipal às 10h00. Dinamizada por Leda Pestana e combinando narração oral com melodias de saxofone e piano, a atividade permitirá que os mais pequenos conheçam tradições, músicas e histórias de outras culturas, preparando-os para a construção de um mundo globalizado, no qual o preconceito e a discriminação são combatidos desde a infância", conta.

No mesmo dia, mas às 15h30, na Sala da Assembleia Municipal, "decorre a sessão de sensibilização 'Bullying e Interculturalidade: Por uma escola que acolhe'", tema bem actual dado o contexto recente. "Destinada aos alunos do 2.º ciclo do Ensino Básico, esta atividade, conduzida pela psicóloga luso-venezuelana Betânia Costa, promoverá uma reflexão sobre a aceitação da multiculturalidade e o respeito pela individualidade", explica a CMF.

No penúltimo dia, 22 de Maio, "o destaque é para o desporto e a dança", sendo que "pelas 11h30, com a colaboração da Divisão do Desporto e da Juventude e da Escola Secundária Francisco Franco, realiza-se uma palestra sobre 'Novas modalidades desportivas: Teqball, Softball e Ultimate Frisbee', na Sala de Sessões da escola - destinada a alunos, professores de Educação Física e Desporto, bem como a demais interessados. A palestra será seguida por uma demonstração prática das modalidades no campo exterior, evidenciando como os movimentos migratórios contribuem para a introdução de novas práticas desportivas em diversas regiões. Já às 16h, no Ginásio de São Martinho, acontece uma aula de Dança Contemporânea com Jazz, ministrada por Itana Leão, artista oriunda do Brasil, que recentemente passou a residir no Funchal. Tanto a dança quanto o desporto são reconhecidos como poderosas ferramentas de inclusão social, proporcionando benefícios para a saúde física e mental e promovendo a integração num tecido social diversificado".

Num momento em que o tema da imigração acende debates em escala mundial, eventos que promovem o diálogo intercultural e a valorização da diversidade assumem um papel crucial. Ao incentivar o convívio entre culturas e estimular a empatia pelas diferenças, iniciativas como esta ajudam a desfazer preconceitos e a construir uma sociedade mais coesa e justa. A integração da comunidade migrante não só enriquece o panorama cultural, mas também fortalece a economia, melhora a qualidade do atendimento em serviços públicos e incentiva a inovação social. Ana Bracamonte

Assim, "a Semana da Diversidade Cultural para o Diálogo e o Desenvolvimento representa uma resposta proativa a desafios globais, demonstrando que o entendimento e a colaboração são os melhores caminhos para um futuro sustentável e inclusivo", conclui a autarquia, sem deixar de incentivar aos interessados em mais informações, a consulta o programa completo, acedendo ao website migracoes.funchal.pt. Alguns eventos requerem inscrição prévia através do e-mail [email protected].