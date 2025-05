Festas da Sé animam Funchal entre 30 de Maio e 7 de Junho

As Festas da Sé decorrem entre 30 de Maio e 7 de Junho. O evento, que foi apresentado, esta manhã, no salão nobre da Câmara Municipal do Funchal, abrangerá a Rua dos Ferreiros, Rua João Tavira, Praça do Município, Largo do Chafariz, Rua do Bispo e Ruas da Queimada de Baixo e de Cima.

O vice-presidente da autarquia funchalense, Bruno Pereira, disse que este é um dos eventos, que marcou “uma nova abordagem” das festividades.

Nos anos 90, este foi um evento pioneiro na cidade do Funchal. Na altura, percebeu-se que os eventos poderiam ser polos de desenvolvimento do comércio local, devendo ser essa a lógica da animação turística". Bruno Pereira

Nesse sentido, salientou a importância das Festas da Sé em termos turísticos e para o comércio local.

Durante a apresentação, o autarca destacou a “animação variada” que irá decorrer ao longo destes dias, com a actuação de diversos grupos e projectos regionais de música e teatro. Será possível assistir a performances, que incluem "música tradicional, tunas, bandas filarmónicas, grupos folclóricos e teatro".

Este evento é também importante, porque dá palco aos grupos e bandas, para poderem mostrar o seu trabalho". Bruno Pereira

Quanto aos horários, o vice-presidente da CMF fez questão de dizer que serão cumpridas as regras instituídas. O que significa que, "nos dias de semana, as Festas da Sé funcionarão até às 23 horas". Já no fim-de-semana, decorrerão "até à meia-noite".

Este ano, a novidade é o Roteiro do Petisco, com o “melhor da gastronomia madeirense e funchalense”, que contou com a adesão "de mais de metade" dos espaços da baixa do Funchal. De acordo com Bruno Pereira, este "é mais um atractivo para quem visitar as Festas da Sé".

Que sejamos madeirenses ao longo dos próximos dias, com muita diversão e responsabilidade”. Bruno Pereira

Bruno Pereira referiu ainda que um evento desta natureza "tem sempre muita logística associada do ponto de vista da limpeza, dos bombeiros e do plano de segurança", para que tudo decorra "com o profissionalismo" com que a CMF já habituou a população.

O investimento deste ano rondou os 30 mil euros.