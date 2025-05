Semana da Diversidade Cultural para o Diálogo e o Desenvolvimento com várias actividades

Durante esta semana, decorre pela primeira vez no Funchal, a ‘Semana da Diversidade Cultural para o Diálogo e o Desenvolvimento’, uma iniciativa que contará com diversos eventos distribuídos por vários espaços da cidade.

As actividades contemplam áreas como Educação, Cidadania, Psicologia, Música, Literatura, Fotografia, Desporto e Dança e têm como objetivo fomentar o diálogo intercultural e fortalecer as redes de apoio existentes, essenciais para consolidar a integração da comunidade migrante.

Neste primeiro dia, pelas 15h30, na Sala da Assembleia Municipal, terá lugar a conferência 'Diversidade Cultural: Estratégias para o Diálogo e o Desenvolvimento'. Nesta sessão, vários oradores apresentarão as estratégias de diálogo que têm sido desenvolvidas para envolver a comunidade migrante nas suas áreas profissionais. Seguidamente, às 16h30, no Átrio da Câmara Municipal do Funchal, ocorre a inauguração da exposição fotográfica 'Olhares de Origem'. Criada de raiz pelo Município, em colaboração com o fotógrafo migrante Juan Gomes, a exposição narra as histórias dos migrantes oriundos de diversos países e que atualmente residem no Funchal. O evento contará com um momento musical de Sílvio VioBass, imigrante natural de Angola.

Mas há mais eventos a ter em atenção hoje na Região. Tome nota:

08h00 às 13h00 - A Câmara Municipal do Funchal, promove, uma vez mais, a Semana do Coração, que decorre entre os dias 19 e 23 de Maio, nos Mercados Municipais dos Lavradores e da Penteada.

11h00 - Assinatura de um protocolo entre os Municípios do Funchal, do Cadaval e de Castanheira de Pera

Efemérides

Principais acontecimentos registados no dia 19 de maio, Dia Mundial das Hepatites, Dia Mundial da Doença Inflamatória do Intestino, Dia do Advogado, Dia Mundial do Médico de Família e Dia Mundial de Doação de Leite Materno:

1649 - A Inglaterra é declarada república comunitária da Commonwealth.

1790 - Revolução francesa. Abolição da nobreza e de todas as distinções que estabeleçam a estratificação da sociedade francesa.

1802 - É criada por Napoleão Bonaparte a Legião de Honra, em França.

1876- Nasce o médico, jornalista e escritor Júlio Dantas, autor de A Ceia dos Cardeais (1902). Foi ministro dos Negócios Estrangeiros e embaixador de Portugal no Brasil, bem como diretor do Conservatório Nacional de Lisboa.

1943- II Guerra Mundial. O primeiro-ministro britânico Winston Churchill afirma ao Senado norte-americano que os Estados Unidos têm o apoio total do Reino Unido na guerra contra o Japão.

2007 - A judoca Telma Monteiro conquista a medalha de ouro da etapa de Lisboa da Taça do Mundo de judo, na categoria de -52 kg, assegurando a presença nos Jogos Olímpicos de Pequim 2008.

2009 - A Organização das Nações Unidas (ONU) apresenta a primeira universidade global online e de matrícula gratuita. O novo projeto educativo, Universidade do Povo, surge no âmbito da Aliança Global da ONU sobre Tecnologia de Comunicação e Desenvolvimento para ajudar a colmatar as brechas internacionais em matéria de educação com o recurso às novas tecnologias.

