Banda 'Os Infantes' celebra quase quatro décadas de actividade musical

A banda orquestral de Câmara de Lobos 'Os Infantes' assinala este ano 39 anos de actividade, marcada por uma trajectória de inovação musical e intercâmbio cultural dentro e fora da Madeira.

Actualmente com 35 elementos, sob direcção do maestro Marco Paulo Correia, 'Os Infantes' têm mantido uma presença constante no panorama musical madeirense, participando em arrais populares e realizando concertos com uma diversidade de estilos e colaborações com artistas locais.

Desde a sua fundação, a banda tem promovido o intercâmbio cultural com outras formações do continente português e dos Açores. A primeira digressão fora da Madeira aconteceu em 1996, em Santarém, seguindo-se actuações e intercâmbios em Leiria (2006), nos Açores (2013) e, mais recentemente, está prevista uma deslocação a Évora em Junho de 2025, entre os dias 6 e 10. Esta última será realizada em colaboração com a Associação Filarmónica Liberalitas Julia e a Banda Filarmónica do Grupo União e Recreio Azarujense.

O intercâmbio é apoiado pela Secretaria Regional de Turismo, Ambiente e Cultura, pela Câmara Municipal de Câmara de Lobos, pela Junta de Freguesia de Câmara de Lobos e pela Junta de Freguesia do Estreito de Câmara de Lobos.

A banda, que iniciou os seus ensaios numa garagem cedida pelo maestro fundador José António Nunes de Faria, tem procurado expandir o seu repertório e modernizar a sua identidade sonora. Entre os concertos realizados ao longo dos anos, destacam-se actuações na Assembleia Legislativa da Madeira e colaborações com nomes como Elisa, Vânia Fernandes e o grupo Mariachi México Madeira.