Chega não vai rejeitar programa de governo

O presidente do Chega, André Ventura, disse hoje que o partido não vai acompanhar a moção de rejeição do programa do próximo governo anunciada pelo PCP, considerando que uma nova crise política "é indesejável".

"O Chega não vai viabilizar a moção de rejeição em relação ao programa de governo. Não permitiremos que soluções irresponsáveis e irrealistas criem uma nova crise política quando os portugueses querem estabilidade", afirmou.

O líder do Chega falava aos jornalistas à saída de uma audiência com o Presidente da República, no Palácio de Belém.

André Ventura disse que deu a Marcelo Rebelo de Sousa a garantia de que "viabilizará a entrada em funções do governo", considerando "impensável, indesejável que se crie uma crise política".

O presidente do Chega disse também que, caso o seu partido saia vencedor numas próximas eleições legislativas, espera "a mesma tolerância democrática" de que "quem vence deve governar".