Festa da Diversidade Cultural 2025 abre oficialmente amanhã

A abertura oficial da Festa da Diversidade Cultural 2025 é esta sexta-feira, 23 de Maio, pelas 18h30, no Centro Cívico de São Martinho contando com a presença do director regional das Comunidades e Cooperação Externa, Sancho Gomes, e do presidente da Junta de Freguesia de São Martinho, Marco Gonçalves.

A abertura do evento conta também com a presença da secretária regional de Inclusão Social, Trabalho e Juventude, Paula Margarido, e a vereadora da Câmara Municipal do Funchal, Ana Bracamonte.

Conforme já noticiou o DIÁRIO, a grande Festa da Diversidade Cultural, que este ano se realiza na sexta e no sábado, no Centro Cívico de São Martinho, reúne diversas comunidades estrangeiras residentes na Região Autónoma da Madeira, representados por países como África do Sul, Angola, Brasil, Equador, Espanha, Itália, Índia, Paquistão, Roménia, Ucrânia e Venezuela.

Ao longo de dois dias, não faltarão animação, música, gastronomia e mostras etnográficas, numa verdadeira celebração das mais de 123 nacionalidades que compõem os mais de 14 mil cidadãos estrangeiros residentes na Madeira.

A iniciativa é promovida pela Direcção Regional das Comunidades e Cooperação Externa (DRCCE), em parceria com a Junta de Freguesia de São Martinho, e insere-se nas comemorações do Dia Mundial da Diversidade Cultural para o Diálogo e o Desenvolvimento, celebrado a 21 de Maio.