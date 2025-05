'Da terra para a mesa' coloca os sabores a contarem a história da ilha do Porto Santo

Foi apresentado, esta tarde, no auditório da Câmara Municipal do Porto Santo, o projecto ‘Da Terra para a Mesa – Sabores que Contam a História da Ilha’. A iniciativa visa colocar em prática um dos objectivos da Reserva da Biosfera, o de divulgar e promover o património natural imaterial e material da ilha do Porto Santo.

“Nós vamos começar pela geodiversidade e a nossa ideia é que os restaurantes, hotéis e outros estabelecimentos apadrinhem um elemento da geodiversidade - que são dezassete no total, dez bio sítios e sete geodiversidade - e que o divulguem junto do seu estabelecimento”, disse Rubina Brito, do departamento de Ambiente da CMPS.

Ao DIÁRIO, explicou que “desta forma vamos ouvir a comunidade residente e turística, nesta missão que é de valorizar o nosso património natural”.