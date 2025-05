Ribeira Brava vai investir cerca de 350 mil euros em apoios à educação

A Câmara Municipal da Ribeira Brava conta investir cerca de 350 mil euros em vários apoios na área da Educação, um dos sectores que Ricardo Nascimento entente como um dos pilares da sua governação. Nesse sentido, hoje foram aprovados vários apoios que vão desde o berço ao ensino universitário.

“À semelhança do que temos vindo a fazer, voltamos a aprovar hoje o pagamento de 40% da mensalidade das creches, jardins de infância ou ensino pré-escolar para as crianças com residência no município”, revelou o presidente da Câmara.

A autarquia aprovou ainda a oferta de vales de material escolar para o ano letivo de 2025/2026 no valor de 40 euros a todos os alunos do 1º, 2º e 3º ciclo do ensino básico e ensino secundário. O presidente da Câmara Municipal explicou que, devido a queixas pelo pagamento 'tardio' deste apoio, a autarquia levou hoje a proposta, "para podermos lançar o procedimento concursal e termos os materiais disponíveis mais cedo".

Além disso, o autarca explicou que se vai manter o apoio aos estudantes universitários no valor de 600 euros, sendo esta uma forma de “combater a exclusão social e o abandono escolar, assim como promover a igualdade de oportunidades no acesso e sucesso escolar”.