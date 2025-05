Ribeira Brava dá início à construção de seis fogos de habitação social

Está dado início à construção de seis fogos da habitação social no município da Ribeira Brava, mais concretamente no edifício da na antiga Escola Básica do Porto da Ribeira, no Campanário. O projecto insere-se na Estratégia Local de Habitação (ELH) e corresponde a dois apartamentos de Tipologia 2 e quatro de Tipologia 1.

Segundo explica a autarquia, os destinatários são "pessoas que não possuem capacidade financeira para obter uma solução habitacional condigna, que vivem em situação de insalubridade e/ou insegurança". O projecto de 961 mil euros, é financiado pelo PRR – Plano de Recuperação e Resiliência em cerca de 80% do valor (706 mil euros), sendo os restantes 255 mil euros suportado pela autarquia da Ribeira Brava através de capitais próprios.

Estes são os primeiros seis dos 34 fogos previstos na nossa ELH como soluções próprias do município previstas no nosso acordo de colaboração com o IHRU, para serem executados até 2028. A Ribeira Brava é o único município da Região a conseguir por no terreno a vertente de reconstrução com fundos do PRR. Jorge Santos

O vice-presidente fez questão de destacar o esforço da autarquia em responder às necessidades urgentes da população em matéria de habitação, pelo que este investimento é “um importante passo na nossa política de habitação, não só por ser as primeiras do município, mas também pelo facto de termos conseguido através da reabilitação do património edificado existente que será transformado em habitação”.

A Câmara Municipal aponta que a construção de 34 habitações sociais integradas na ELH do Município conta com um investimento superior a 5 milhões de euros. As primeiras seis estão no terreno com o financiamento do PRR – Plano de Recuperação e Resiliência, devendo estar concluídas até ao final deste ano. Já as restantes terão o apoio do Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana (IHRU), através do programa 1.º Direito em cerca de 2 milhões de euros. "Estas habitações serão construídas nas várias freguesias do concelho, estando em equação a requalificação das antigas escolas do Lugar da Serra e de São Paulo", indica.

O Programa de Apoio à Recuperação de Habitações Degradadas é outra ferramenta que a Câmara Municipal dispõe para ajudar a população, tendo ajudado até ao momento 134 famílias num investimento camarário superior a 391 mil euros.