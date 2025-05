Homem encontrado morto em São Paulo, na Ribeira Brava

As autoridades foram mobilizadas na manhã deste sábado para o sítio de São Paulo, no concelho da Ribeira Brava, na sequência da descoberta do corpo sem vida de um homem com cerca de 40 anos. No local estiveram elementos da Polícia Judiciária, da Polícia de Segurança Pública e das corporações de Bombeiros Voluntários da Ribeira Brava e da Ponta do Sol.

O alerta foi dado ao início da manhã, após um familiar ter encontrado o homem inanimado. Apesar da mobilização de vários meios de socorro e das autoridades policiais, à chegada ao local, a vítima já se encontrava sem sinais de vida.

Por se tratar de uma morte fora de contexto hospitalar, foi activado o protocolo legal para este tipo de situações, com a presença da Polícia Judiciária a assegurar a realização das diligências preliminares, por precaução e para afastar qualquer hipótese criminal.

O delegado de saúde foi igualmente chamado ao local, a fim de proceder à verificação do óbito e à emissão do respectivo certificado, conforme previsto na lei. A intervenção deste responsável é fundamental para esclarecer as circunstâncias em que ocorreu a morte e validar a ausência de factores suspeitos.

A vítima, cuja identidade não foi oficialmente divulgada até ao momento, seria residente na zona e conhecida na comunidade local. O corpo será agora sujeito a autópsia no Instituto de Medicina Legal, por determinação das autoridades, com o objectivo de apurar as causas exactas da morte.