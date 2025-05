Madeira vai investir 18 milhões de euros na compra do cabo EllaLink para garantir independência nas comunicações

O Presidente do Governo Regional da Madeira, Miguel Albuquerque, anunciou, durante a visita ao Hub Tecnológico do CD Nacional, instalado no Estádio da Madeira, que a região vai investir cerca de 17 a 18 milhões de euros na compra do cabo EllaLink. Este cabo submarino irá ligar a Madeira a Fortaleza, no Brasil, e a Sines, em Portugal, com uma derivação específica para a ilha.

Segundo Miguel Albuquerque, este investimento visa garantir a independência da Madeira em termos de conexões de dados e comunicações, evitando assim a dependência de terceiros no futuro. O cabo EllaLink irá permitir ligações mais rápidas e fiáveis, o que é fundamental para o desenvolvimento económico e social da região.

Com esta medida, a Madeira reforça o seu compromisso com a inovação e o desenvolvimento tecnológico, garantindo uma maior autonomia e capacidade de resposta às necessidades dos seus cidadãos e empresas.