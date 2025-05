Revisão do PDM da Ribeira Brava entra amanhã em discussão pública

A primeira alteração da Revisão do Plano Diretor Municipal (PDM) da Ribeira Brava entra em discussão pública esta sexta-feira, 30 de Maio, e termina a 22 de Junho.

Durante este período, o documento estará disponível para consulta na Divisão de Obras Particulares e Controlo (DOPC) da Câmara Municipal e no site da autarquia.

De acordo com uma nota do executivo, "será possível apreciar a proposta da 1.ª Alteração da Revisão do PDM, o parecer da comissão consultiva, os demais pareceres emitidos e os resultados da concertação".

Para o efeito, "os interessados poderão apresentar, por escrito, reclamações, observações ou sugestões até 22 de Junho".

Estas contribuições deverão ser dirigidas ao presidente da Câmara Municipal e podem ser entregues presencialmente na Divisão de Obras Particulares e Controlo (DOPC) da Câmara Municipal; por correio (morada: Rua do Visconde n.º 56, 9350-213 Ribeira Brava) ou por e-mail [email protected].

De salientar ainda que as referidas participações deverão ser "devidamente identificadas, contendo o nome completo do interessado, número de identificação fiscal, morada e contacto, podendo ser acompanhadas de documentos que auxiliem na clarificação das questões suscitadas".

Durante o período de discussão pública, a autarquia da Ribeira Brava fará uma apresentação do documento, aberta à população, para esclarecer dúvidas e elucidar os cidadãos sobre as principais alterações que serão implementadas.