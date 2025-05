Rali da Ribeira Brava já conta com 31 inscritos

Com as inscrições a terminar no dia de amanhã, a edição deste ano no Rali da Ribeira Brava conta, até ao momento, com 31 equipas inscritas.

A prova que é organizada pelo Automóvel Clube Santa-cruzense (ACCS), em parceria com a Câmara Municipal local, vai para a estrada nos dias 6 e 7 de Junho e tem, este ano, algumas novidades, conforme deram conta os responsáveis por esta competição na apresentação do evento.

Integrado no Campeonato Regional de Ralis, o Rali da Ribeira Brava contará com duas Provas Especiais de Classificação (PEC) nocturnas, que acontecem na sexta-feira, no centro da vila.

No sábado, dia 7 de Junho, haverá dupla passagem pelas freguesias do concelho, num total de oito classificativas. Na Tabua e no Campanário a prova passará no período da manhã, ficando a tarde reservada para as classificativas de Fonte Pinheiro e Serra de Água.

O município tem trabalhado ao longo dos anos em várias vertentes de investimento ao nível das acessibilidades, regeneração urbana, na área social, cultural, ambiental, desportiva e o desporto motorizado além de ser uma atividade adorada por muitos ribeira-bravenses, é também admirada por muitos madeirenses. Ricardo Nascimento, presidente da Câmara Municipal da Ribeira Brava, co-organizadora da prova

Na apresentação da prova, o presidente da autarquia destacou a importância do desporto automóvel para o Município, justificando esta aposta pelo dinamismo que traz às localidades do concelho, sobretudo na área da restauração. Ricardo Nascimento entende que esta é uma forma de trazer público e de mostrar locais menos conhecidos que as freguesias têm para oferecer.

Nesta prova desportiva, o parque de assistências ficará situado no Parque Empresarial da Ribeira Brava e os reagrupamentos entre cada dupla passagem serão feitos no parque de estacionamento junto ao Centro de Saúde da Ribeira Brava.