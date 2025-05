Ribeira Brava já 'fervilha' com Festa da Cerveja, Doses e Petiscos

Já teve início, esta tarde, mais uma edição da Festa da Cerveja, Doses e Petiscos, na Ribeira Brava.

O certame prolonga-se até ao próximo domingo e conta com 14 barracas de comes e bebes, a maioria de comerciantes locais, onde a cerveja domina, havendo uma grande variedade de doses e petiscos. O destaque vai para as de fabrico artesanal.

Na sessão de abertura, Ricardo Nascimento vincou que esta é uma "aposta ganha" da autarquia por si liderada, entidade responsável pela organização do evento.

"A Festa da Cerveja já se consagrou como um evento de sucesso. Mais do que um simples evento, esta celebração tem sido um poderoso motor para a dinamização cultural e festiva do município, que se quer sempre activo e vibrante, proporcionando bons negócios aos comerciantes locais e animação a quem nos visita", afirmou o autarca.

A animação estará a cargo de artistas regionais que, até domingo, vão oferecer muita música. Hoje subiram ao palco os 'Cool Night Trio'. Amanhã, o destaque vai para o Grupo de Alunos de Guitarra da Casa do Povo da Serra de Água, os 'Spot The Difference' e 'Dul and Nouk White', estando a música eletcrónica a cargo do DJ Sil.

Para sábado à noite fica reservada a actuação do grupo 'Rainbow Flowers'. Seguem-se as vozes de Catarina Melim, João Vinagre acompanhado por André Renner e, para encerrar a noite, subirá ao palco o DJ Bibox.

No domingo, a animação começa às 16 horas, com a actuação dos grupos tradicionais, nomeadamente Grupo de Cantares da Casa do Povo da Tabua, o Grupo de Folclore e o Grupo de Acordeões da Casa do Povo da Ribeira Brava. O encerramento estará a cargo do artista Roberto Jardim e da banda 'Os Lordes'.