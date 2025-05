Universidade da Madeira lança Pós-Graduação em Comunicação Digital

A Universidade da Madeira (UMa), através do Departamento de Línguas, Literaturas e Culturas da Faculdade de Artes e Humanidades, acaba de lançar um curso de Pós-Graduação em Comunicação Digital.

"Com candidaturas abertas até 28 de Junho, através do endereço https://candidaturas.uma.pt, o curso terá a duração de dois semestres e será leccionado em regime pós-laboral, facilitando a frequência por parte de profissionais em actividade", indica nota à imprensa.

Diz que "esta nova aposta da UMa surge como resposta às crescentes exigências do mercado de trabalho e ao interesse demonstrado pelos licenciados da região e pela sociedade civil, proporcionando competências essenciais para actuar com eficácia e sucesso, no ambiente digital".

Revela que "a pós-graduação destina-se a recém-licenciados nas áreas das ciências sociais e humanas ou em outras áreas afins, bem como a profissionais que pretendam atualizar e/ou adquirir competências no domínio digital, incluindo em comunicação de crise e nas campanhas publicitárias on-line".

O curso assenta em três componentes essenciais para uma formação integral: a componente estratégica, fundamental para compreender e elaborar estratégias eficazes nos meios digitais, a componente prática, onde os estudantes desenvolvem competências práticas aplicáveis ao mercado de trabalho, e a componente de inovação, que incentiva o pensamento inovador e a transposição de conhecimentos em contextos reais". Universidade da Madeira

E prossegue: "O plano curricular abrange disciplinas fundamentais como Estratégias de Comunicação Digital, Laboratório Digital, Campanhas Publicitárias On-line, Inovação Digital, Narrativas Visuais Interactivas, Media Sociais e Comunicação de Crise, culimando com um Seminário e um Projecto final, permitindo aos estudantes aplicar os conhecimentos adquiridos em contextos práticos".

"O corpo docente é constituído por professores doutorados e especialistas nas áreas da Comunicação (CMN) e Audiovisuais e Multimédia (MUL), garantindo uma formação de excelência alinhada com as tendências do mercado digital", acrescenta.

Ao concluir o curso, "os diplomados estarão preparados para actuar em diversas áreas, incluindo: gestão da comunicação digital em organizações públicas e privadas, desenvolvimento e implementação de estratégias de comunicação on-line, criação e gestão de campanhas publicitárias digitais, gestão de redes sociais e comunicação digital, comunicação de crise, produção de conteúdos digitais e narrativas interactivas".