Laurinda Alves vem falar sobre a essência da comunicação

A Universidade da Madeira (UMa), em parceria com o Grémio Literário da Madeira, promove, no próximo dia 2 de Junho, às 18 horas, no Sala do Pátio I – Colégio dos Jesuítas, a conferência 'Inteligência Humana vs. Inteligência Artificial: a Essência da Comunicação', com a participação especial de Laurinda Alves, jornalista e professora universitária.

A palestrante convida conduzirá o público numa reflecção sobre os desafios contemporâneos colocados pela inteligência artificial à comunicação humana. "Numa era profundamente tecnológica, é urgente valorizar o papel da empatia, da compaixão e da compreensão interpessoal — capacidades que nenhuma máquina consegue replicar", refere a organização, em comunicado.

Desta forma, Laurinda Alves propõe um olhar crítico e construtivo sobre o modo como a tecnologia pode complementar, mas nunca substituir, a essência da comunicação humana.