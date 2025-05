Banco Alimentar da Madeira lança primeira campanha 'Buzicos Solidários'

O Banco Alimentar lança este ano, pela primeira vez e integrada na campanha de recolha de alimentos, a campanha 'Buzicos Solidários', que visa "o fomento do voluntariado, para crianças com idades compreendidas entre os 3 e os 12 anos".

Coincidindo com o Dia Mundial da Criança, esta campanha, inclui um conjunto de actividades, a decorrer no próximo domingo, dia 1 de Junho, das 10h30 às 12h30, no Armazém do Banco Alimentar, no Funchal (sito ao Caminho da Ribeira, 57C).

O programa contempla três "estações divertidas para celebrar a solidariedade".

A primeira é a 'Estação da Ajuda', onde os mais pequenos farão a separação de alimentos recolhidos na campanha (com actividades adaptadas a cada faixa etária).

O segundo 'ponto de paragem' é a 'Estação do Jogo Pedagógico', onde as crianças poderão aprender mais sobre o combate ao desperdício alimentar brincando, com jogos de tabuleiro.

Por fim, na 'Estação mini-chefs', os 'buzicos' aprenderão a confeccionar de mini-pizzas.

Existem 25 vagas, a distribuir pelas diferentes faixas etárias:

3 a 5 anos: 5 vagas

6 a 8 anos: 10 vagas

9 a 12 anos: 10 vagas

No final todos ganham e, além de levarem para casa, uma "semente solidária" (leia-se um copinho com sementes de tomate plantadas para ver como os alimentos nascem), os pequenos voluntários recebem também um certificado de "Buzico Solidário".

As inscrições podem ser feitas através do formulário disponível em: https://forms.office.com/e/EwYfJLHHBA ou do QR Code:

A confirmação da inscrição será feita por SMS.