NOVA lança plataforma para juntar estudantes à procura de casa e pessoas com quartos vagos

A Universidade Nova de Lisboa (NOVA) lança na quinta-feira uma plataforma para facilitar o encontro entre estudantes à procura casa e pessoas com quartos vagos, no âmbito de um projeto que já ajudou mais de 40 alunos deslocados.

O objetivo da "Rede 1/4" é juntar estudantes à procura de alojamento a um preço acessível e pessoas que vivem sozinhas e, tendo quartos disponíveis, estejam dispostas a partilhar a casa com universitários.

A iniciativa já está no terreno desde novembro, mas vai passar a contar com uma nova ferramenta para facilitar a inscrição de estudantes e de anfitriões: uma plataforma 'online', que será gerida pela própria universidade.

A plataforma, disponível em www.redeumquarto.pt, vai permitir que "estudantes e anfitriões se possam encontrar e fazer acordos entre eles, (de acordo) com o regulamento e com as nossas regras", explicou à Lusa o pró-reitor para a Inovação Socio-Territorial.

Uma das principais regras é o valor da renda, cujo máximo é fixado com base no regulamento do Programa de Arrendamento Acessível, ou seja, 20% abaixo do valor de referência de arrendamento.

Nos concelhos de Lisboa, Oeiras e Cascais, por exemplo, o valor máximo das rendas rondará os 370 euros e em Almada, onde a NOVA tem outro polo, será ligeiramente mais baixo, refere João Seixas.

Mesmo sem plataforma digital, a "Rede 1/4" já permitiu ajudar alguns dos milhares de estudantes deslocados da NOVA, que representam cerca de metade do universo estudantil.

Desde novembro, cerca de 200 anfitriões manifestaram a disponibilidade para arrendar quartos, representando mais de 250 camas, segundo o balanço feito pelo pró-reitor. Do lado dos estudantes, há mais de 200 inscritos e os registos vão agora migrar para a nova plataforma.

"Já temos cerca de 40 'matchings' ativos", ou seja, estudantes que já estão a viver em casa de anfitriões, referiu o responsável.

A menos de quatro meses do início de um novo ano letivo, João Seixas acredita que nos próximos tempos a procura vai aumentar de forma significativa, justificando a necessidade de "lançar a plataforma o quanto antes", onde será possível agendar visitas e formalizar os contratos de arrendamento.

Além da "Rede 1/4", a NOVA mantém o objetivo de triplicar o número de camas nas residências da universidade até ao final de 2027, das atuais 460 para perto de 1.600.

De acordo com o Observatório do Alojamento Estudantil, a renda de um quarto em Lisboa ronda, em média, os 500 euros mensais, o valor mais elevado na Área Metropolitana de Lisboa.

Com menos oferta, em Cascais a renda média é de 475 mensais e 450 euros no concelho de Oeiras. No concelho de Almada, são cerca de 400 euros mensais.