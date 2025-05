Reitor da Universidade da Madeira dá palestra sobre comunicação na FNAC

O reitor da Universidade da Madeira (UMa), Sílvio Moreira Fernandes, será o orador principal de mais uma sessão 'FNAC Talks', promovida pelo Funchal Agora Speakers, na próxima terça-feira, dia 27 de Maio, às 18h45.

A sessão intitula-se "Como comunicar bem numa 'floresta de enganos'?” e irá decorrer no auditório da FNAC Madeira, no centro comercial Madeira Shopping, no Funchal.

A entrada é gratuita e aberta ao público em geral, sem necessidade de inscrição prévia, estando apenas limitada à lotação do espaço.

Sobre o orador

Sílvio Moreira Fernandes é reitor da Universidade da Madeira e uma figura proeminente na academia madeirense. Com um doutoramento em Letras, na especialidade de Estudos Humanísticos, a sua ligação à Universidade da Madeira remonta aos anos 90 do século XX. A sua vasta experiência em gestão académica inclui dois mandatos como vice-reitor e, desde 2021, o cargo de reitor da instituição.

Sobre o Funchal Agora Speakers

O Funchal Agora Speakers é parte do Agora Speakers International, uma organização internacional sem fins lucrativos presente em mais de 70 países. A missão da organização é desenvolver competências em comunicação, liderança e pensamento crítico.