Universidade da Madeira debate PISA e políticas educativas

'O ‘Programme for International Student Assessment’ (PISA) como instrumento de regulação das políticas educativas' é o tema de uma conferência que vai decorrer no edifício da Reitoria da Universidade da Madeira, na próxima sexta-feira, a partir das 14h30. É um evento organizado com o apoio do Centro de Investigação em Educação da Universidade da Madeira (CIE-UMa).

Estela Costa, do Instituto de Educação da Universidade de Lisboa, será a oradora desta conferência, que integra o ciclo de conferências 'Comparativamente', da Secção de Educação Comparada da Sociedade Portuguesa de Ciências da Educação (SPCE-SEC).

A participação é gratuita mediante inscrição prévia através do formulário disponível para o efeito, sendo que devem seleccionar a modalidade de participação (presencial ou on-line, via zoom)

"Com início em Abril de 2025, o ciclo 'Comparativamente' da SPCE-SEC reúne académicos, investigadores, professores e estudantes interessados nas dinâmicas da educação em contextos variados, nacionais e internacionais, regionais e locais", explica nota à imprensa.