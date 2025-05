Artes visuais, património e comunicação em destaque na agenda de hoje

Os alunos do 2.º ano do Curso Profissional de Técnico de Multimédia (CPTM), no âmbito da disciplina de FCT – Videoarte do Conservatório – Escola das Artes da Madeira apresentam, hoje, o projecto de vídeo-performance ‘Watter – Como veias de uma cidade viva!’.

Este projecto explora o papel da água como geradora de energia, através de uma abordagem artística que alia imagem, som e instalação [e] é inspirado no colectivo 'What is Watt', composto por artistas nacionais nas áreas da fotografia, arte digital, instalação, videoarte e música digital

Este evento, de entrada livre, decorre, a partir das 15 horas, no Auditório do Museu da Electricidade.

Pelas 17 horas, o presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, estará no Museu das Cruzes, onde será apresentado a edição 'Roteiro: Capelas ao Luar (2016-2020)', uma iniciativa da Secretaria do Turismo, Ambiente e Cultura, onde se dá a conhecer um conjunto de capelas que foram então visitadas no âmbito daquele projecto.

Destaque também para mais uma sessão 'FNAC Talks', promovida pelo Funchal Agora Speakers, que terá como orador principal o reitor da Universidade da Madeira (UMa), Sílvio Moreira Fernandes.

A sessão intitula-se "Como comunicar bem numa 'floresta de enganos'?” e irá decorrer no auditório da FNAC Madeira, no centro comercial Madeira Shopping, no Funchal, às 18h45.

Saiba que outras iniciativas estão agendadas para hoje na Madeira:

09h00 A Assembleia Legislativa da Madeira reúne-se em sessão plenária.

09h30 O representante da República para a Região, Ireneu Cabral Barreto, recebe, no Palácio de São Lourenço, pelas 9h30, em audiência, o embaixador da Índia em Portugal, Puneet Kundal.

10h00 A secretária regional de Saúde e Protecção Civil, Micaela Freitas, realiza uma visita de trabalho, à Unidade Móvel do Rastreio do Cancro da Mama, em Câmara de Lobos. A Unidade móvel está posicionada na Praça da Autonomia (junto ao restaurante Coral).

11h00 O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, visita o Hotel Quinta da Saraiva, em Câmara de Lobos.

11h30 O secretário regional de Economia reúne com os dirigentes da ACIF - Associação Comercial e Industrial do Funchal, no Salão Nobre do Governo Regional. Mais tarde, pelas 15h30, José Manuel Rodrigues visita a Direção Regional de Economia e o Laboratório de Metrologia.

11h45 O secretário regional de Agricultura e Pescas, Nuno Maciel, juntamente com o secretário regional de Mar e Pescas dos Açores, Rui Mário Pinho, visitam a Lota do Funchal.

14h30 A presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, Rubina Leal, recebe em audiência, o Sindicato dos Trabalhadores das Indústrias Transformadoras, Energia e Actividades do Ambiente do Centro Sul e Regiões Autónomas - SITE CSRA.

14h30 Abertura do Seminário de Autocuidado e Empreendedorismo, no Centro Cultural e de Investigação do Funchal. A iniciativa decorre no âmbito do Projecto de Educação para o Empreendedorismo e Cidadania (PEEC), promovido pelo Município do Funchal, em parceria com o Gabinete de Educação para o Empreendedorismo e Cidadania Global da Universidade Aberta.

DESPORTO

09h00 IV Torneio de Xadrez, no Ginásio da EB1/PE/C da Ribeira Brava.

13h30/17h30 Festa do Desporto Escolar: Competição de Slalom em Cadeira de Rodas (uma modalidade adaptada, que desafia os participantes a completarem um percurso com obstáculos), no centro comercial MadeiraShopping (corredor Vila Nova).

16h00 Cerimónia de assinatura de protocolos com 51 entidades desportivas, no Salão Nobre da Câmara Municipal do Funchal. O investimento municipal global é de 780 065,62 euros, sendo que 615 615,62 euros são atribuídos pela autarquia no âmbito do Associativismo e 164 450,00 euros ao abrigo do Programa Jovem Atleta.

19h00 Cerimónia de apresentação da Rampa Regional Cassiano’s Car – Cidade De Machico Cassiano’s Car, em Santa Cruz (reta superior ao Aeroporto).

EFEMÉRIDES

Foto Shutterstock

Principais acontecimentos registados no dia 27 de Maio, Dia do Voluntariado Comunitário, Dia Nacional do Feirante, Dia Europeu dos Vizinhos e Dia Mundial do Chichi na Cama:

1823 - D. Miguel desencadeia o movimento da Vilafrancada, para abolir a Constituição Liberal de 1822.

1860 - Forças pró-unificação da Itália, comandadas por Giuseppe Garibaldi, invadem a Sicília e ocupam Palermo.

- Nasce Manuel Teixeira Gomes, escritor, diplomata, sétimo Presidente da I República, figura determinante para o reconhecimento da República Portuguesa pelas potências europeias, em 1911.

1911 - É publicado o decreto com força de lei da Proteção à Infância e foi instituída a primeira Tutoria de Infância, que mais tarde veio a dar origem aos tribunais de família e menores.

- É aprovado com força de Lei o regulamento sobre a circulação de automóveis, emitido pelo Ministério do Fomento - Secretaria Geral e publicado no Diário do Governo nº. 140/1911 de 17 de junho.

1936 - O paquete de luxo britânico Queen Mary começa a sua viagem inaugural, de Southampton, Inglaterra, para a cidade de Nova Iorque, Estados Unidos.

1941 - II Guerra Mundial. O navio de guerra alemão Bismarck é afundado ao largo de França.

1951 - Juan Domingo Peron é eleito Presidente da Argentina.

1963 - Morre, com 77 anos, o escritor português Aquilino Ribeiro, autor de "Terras do Demo" e "Quando os Lobos Uivam".

- É publicado o álbum de Bob Dylan com a canção "Blowin'in the Wind".

1964 - Fundação das FARC, Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, a mais antiga da América Latina.

- Estreia do Coro Gulbenkian, na Igreja de São Vicente de Fora, em Lisboa, com a primeira audição em Portugal da "Paixão Segundo São Mateus", de Georg-Philipp Telemann.

- Morre, com 74 anos, o primeiro primeiro-ministro independente da Índia, Jawaharlal Pandita Nehru.

1974 - O Decreto-Lei n.º 217/74, emitido pela Presidência do Conselho de Ministros, no Diário do Governo nº. 123/1974, adota um conjunto de disposições transitórias destinadas a abrir caminhos para a satisfação de justas e prementes aspirações das classes trabalhadoras e a dinamizar a atividade económica nomeadamente, que a todos os trabalhadores por conta de outrem, incluindo funcionários públicos e administrativos, é garantida uma remuneração não inferior a 3300$00.

1975 - Os trabalhadores da Rádio Renascença, propriedade do Episcopado, ocupam as instalações em Lisboa.

1977 - Tentativa de golpe de Estado por "fracionistas" do Movimento Popular de Libertação de Angola (MPLA), então já no poder do país recém-independente, contra o Presidente Agostinho Neto e "bureau político" do partido. Segundo vários relatos, milhares terão morrido na resposta do regime angolano, nomeadamente os dirigentes Nito Alves, então ministro da Administração Interna, José Van-Dúnem, e a sua mulher, Sita Valles.

A Amnistia Internacional estimou em cerca de 30 mil as vítimas mortais na repressão que se seguiu contra os "fracionistas" ou "Nitistas", como eram conhecidos então.

1982 -- Guerra das Falklands/Malvinas. Paraquedistas britânicos tomam o ponto estratégico de Goose Green.

1985 - É inaugurada a Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo.

- A China e o Reino Unido trocam os documentos que ratificam o acordo de devolução de Hong-Kong à República Popular da China, em 1997.

1987 - O FC Porto conquista o título de Campeão Europeu de Futebol ao vencer na final o Bayern de Munique por 2-1.

1988 - O Senado norte-americano ratifica o tratado de eliminação de Forças Nucleares Intermédias.

1990 - Jorge Sampaio é reeleito secretário-geral do PS, no final do IX congresso do partido no Coliseu do Porto, no Porto.

1993 - Atentado à bomba no centro histórico de Florença, Itália, causa a morte a cinco pessoas e destrói património artístico da cidade.

1994 - Desembarca no porto de Vladivostok, extremo Oriente russo, após 20 anos de exílio nos Estados Unidos, o escritor Alexander Soljenitsine, autor de "O Arquipélago de Gulag".

1996 - O Governo, o ministro-adjunto Jorge Coelho, a Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP), Pinto da Costa, e a Federação Portuguesa de Futebol (FPF), Gilberto Madaíl) assinam o convénio da transferência das receitas do Totobola para pagamento das dívidas dos clubes às Finanças e à Segurança Social.

1997 - O secretário-geral da Organização do Tratado do Atlântico Norte (NATO), o espanhol Javier Solana, e o Presidente russo, Boris Ieltsin, assinam no Palácio do Eliseu, em Paris, a 'Acta Fundadora', que vai reger as novas relações entre a NATO e a Rússia e atenuar as consequências para Moscovo do alargamento da NATO à Europa de Leste.

1999 - O Tribunal Internacional para a ex-Jugoslávia acusa Slobodan Milosevic de crimes contra a humanidade.

2003 - Morre, com 77 anos, o maestro, compositor e professor italiano Luciano Berio, mestre da música contemporânea. Uma das suas últimas obras, "Interlínea", teve estreia na véspera, em Portugal.

2004 - O Conselho de Ministros aprova a proposta de lei que altera a Lei-Quadro do Sistema de Informações da República Portuguesa, que estipula que se mantenha a autonomia dos Serviços de Informações de Segurança (SIS) e do anterior SIEDM - Serviços de Informações Estratégicas e de Defesa Militar -, ao qual é agora amputada a componente militar.

- Morre, aos 66 anos, José Augusto Seabra, diplomata, Catedrático da Universidade do Porto, ex-deputado à Assembleia Constituinte e à Assembleia da República, Ministro da Educação do IX governo constitucional (1983-1984) e embaixador de Portugal na UNESCO.

2006 - Metro do Porto. O primeiro-ministro José Sócrates, inaugura o troço final (1,6 quilómetros) da linha E/Violeta, que liga o Aeroporto Francisco Sá Caneiro ao Estádio do Dragão.

-- Confrontos, em Díli, entre milícias de civis armados fazem uma dezena de feridos. O presidente timorense, o Presidente timorense Xanana Gusmão, convoca o Conselho de Estado e o Conselho Superior de Defesa e Segurança. A ONU retira o pessoal não essencial de Timor-Leste. A União Europeia manifesta preocupação e apela ao fim da violência.

- Um sismo de magnitude 6,2 na escala aberta de Richter abala a zona de Bantul e Yogyakarta, na ilha indonésia de Java, causa 3.505 mil mortos, mais de 10.000 mil feridos e cerca de 400 mil desalojados.

2007 - A Rádio Caracas Televisão, RCTV, o mais antigo canal privado de televisão da Venezuela, encerra à meia-noite, depois de o Presidente Hugo Chávez ter decidido não renovar a licença da estação televisiva.

2008 - Abertura do novo troço da Linha Amarela, entre as estações João de Deus e D. João II, em Gaia. A rede do Metro do Porto passa a contar com 70 estações.

- A Junta Militar da Birmânia (Myanmar) decide prolongar por mais 12 meses a prisão domiciliária, analisada todos os anos no final de maio, da líder da oposição Aung San Suu Kyi.

2011 - A polícia catalã recorre à violência para desalojar os indignados da Praça da Catalunha, em Barcelona.

- Morre, com 81 anos, Fernando Correia Afonso advogado e antigo dirigente do PSD.

2013 - Os ministros dos Negócios Estrangeiros da União Europeia aprovam, ao fim de 12 horas de negociações, o levantamento do embargo de armas aos rebeldes sírios.

- O escritor moçambicano Mia Couto é galardoado com o Prémio Camões na 25.ª edição.

2017 - O realizador Pedro Pinho vence o Prémio FIPRESCI, da Federação Internacional de Críticos de Cinema, pelo filme "A fábrica de nada", estreado na Quinzena de Realizadores, em Cannes, França.

2019 - Morre, aos 96 anos, o norte-americano Robert Bernstein, presidente da Random House de 1966 a 1990 e um dos fundadores da Human Rights Watch.

2020 - O Tribunal Fiscal e Administrativo de Loulé condena o Estado a pagar mais de um milhão de euros às famílias dos cinco mortos pela derrocada de uma arriba na praia Maria Luísa, em Albufeira, em agosto de 2009.

- O Parlamento Nacional timorense aprova a autorização ao Presidente da República, Francisco Guterres Lu-Olo, para o prolongamento durante mais 30 dias, até 26 de junho, do estado de emergência em Timor-Leste devido à pandemia da covid-19.

- Morre, aos 84 anos, Laurence David Kramer (Larry Kramer), dramaturgo norte-americano, um dos fundadores da organização Gay Men's Health Crisis em 1981.

2022 - O Orçamento do Estado para 2022 é aprovado em votação final global no parlamento, com os votos a favor do PS e as abstenções dos deputados do PSD da Madeira e dos deputados únicos do PAN e Livre.

- Morre, aos 72 anos, Mário Mesquita, jornalista e professor universitário. Vice-presidente da Entidade Reguladora para a Comunicação Social, foi diretor do Diário de Notícias e do Diário de Lisboa e deputado à Assembleia Constituinte entre 1975 e 1976. Em 1981 foi agraciado com o grau de comendador da Ordem do Infante D. Henrique pelo então Presidente da República, general Ramalho Eanes.

- Morre, aos 94 anos, Angelo Sodano, cardeal italiano, antigo secretário de Estado do Vaticano desde 1991 com João Paulo II até 2006 com Bento XVI. A 13 de maio do ano 2000, a pedido de João Paulo II, revelou ao mundo a terceira parte do Segredo de Fátima.

2023 - O Benfica sagra-se campeão nacional de futebol pela 38.ª vez, depois de vencer em casa o lanterna-vermelha Santa Clara, por 3-0, na 34.ª e última jornada da I Liga portuguesa.

- O Bayern Munique sagra-se campeão alemão de futebol pela 11.ª vez consecutiva e arrecada o 33.º título do seu historial.

- O Famalicão conquista a Taça de Portugal feminina de futebol pela primeira vez, ao vencer na final o Sporting de Braga, por 2-0, no Estádio Nacional, em Oeiras, Lisboa.

PENSAMENTO DO DIA

Às vezes desperdiçamo-nos. O nosso verdadeiro desejo é deixar de viver exclusivamente para nós próprios Saul Bellow (1915-2005), escritor norte-americano

Este é o centésimo quadragésimo oitavo dia do ano. Faltam 219 dias para o termo de 2025.