Portugal vence Itália nos penáltis e está na final do Europeu de sub-17

Portugal apurou-se hoje para a final do Campeonato da Europa de futebol de sub-17, ao vencer a Itália por 4-3, no desempate por grandes penalidades, após a igualdade 2-2 no tempo regulamentar da meia-final.

Em Tirana, os transalpinos estiveram por duas vezes em vantagem, com golos de Samuele Inacio (20 minutos) e Alessio Baralla (59), mas a seleção portuguesa respondeu sempre com o empate, através de Stevan Manuel (28) e Tomás Soares (67), antes de se impor nos castigos máximos.

A seleção lusa, campeã em 2003, em Portugal, e em 2016, no Azerbaijão, deixa pelo caminho a detentora do troféu, que no ano passado tinha batido precisamente a equipa das 'quinas' na decisão da competição.

Na final do Euro de sub-17, marcada para domingo, a partir das 19:30 (hora em Lisboa), em Tirana, Portugal vai defrontar a França, que hoje venceu a Bélgica na outra meia-final, por 3-2.