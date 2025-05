Sporting vence Benfica e faz a 'dobradinha' 23 anos depois

O Sporting CP venceu esta tarde o SL Benfica por 3-1 na final da Taça de Portugal realizada no Estádio Nacional, no Jamor.

Os encarnados estiveram a um minuto de vencer a prova, após golo marcado por Orkun Kokçu aos 47 minutos, mas um penalty ao 11.º minuto de desconto após os 90, marcado por Gyokeres, e outros dois golos assinalados por Harder, aos 9 minutos do prolongamento, e Trincão aos 121 minutos, deram a ansiada ‘dobradinha’ aos verde e brancos.

Com esta conquista, os encarnados não conseguiram evitar que o Sporting fizesse a 'dobradinha', algo que não alcançava há 23 anos, mas também acumulam uma época em que apenas conquistaram a Taça da Liga (precisamente contra o Sporting, nas grandes penalidades).

A 85.ª Taça de Portugal resulta num regresso do troféu a Alvalade, 6 anos após a última conquista, juntando o Sporting o troféu do campeonato da I Liga, vencido na semana passada. Desde a época 2001/2002 que os leões não faziam a ‘dobradinha’.

Saliente-se ainda que desde 1996 que as duas formações de Lisboa não se encontravam na final da prova, sendo que os novos detentores aproximam-se do anterior vencedor (18.º troféu). Nas últimas cinco épocas, o FC Porto vencera 4 Taças de Portugal (três das quais as últimas edições, detendo agora 20) e o Sp. Braga vencera uma. O Benfica é o clube português com mais taças de Portugal, 26.