Aluno Mateus Gouveia da APEL vence concurso literário do Dia de Portugal

Já são conhecidos os vencedores do concurso literário ‘Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas’, instituído em 2013, pelo representante da República para a Região Autónoma da Madeira.

Na edição deste ano, o júri – designado por Ireneu Cabral Barreto e constituído pelos escritores Graça Maria Nóbrega Alves e Agostinho Lídio Gonçalves Araújo e pela professora Liliana Gonçalves Martins – atribuiu o primeiro prémio ao aluno do 10.º, da Escola da APEL, Mateus Paulo Spínola Gouveia.

O segundo e terceiro prémios cabem, respectivamente, aos alunos Santiago da Silva Fernandes, do 9.º ano, do Colégio de Santa Teresinha e Nádia Maria Freitas Ornelas, do 12.º ano, da Escola Básica e Secundária Bispo D. Manuel Ferreira Cabral (Santana).

Os textos vencedores serão lidos pelos seus autores na cerimónia de entrega de prémios que terá lugar no Palácio de São Lourenço, no próximo dia 7 de Junho, pelas 16 horas.

O representante da República e o Secretário Regional de Educação, Ciência e Tecnologia marcarão presença na cerimónia.

O concurso literário ‘Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas’ tem como objectivo associar as gerações mais novas às comemorações do dia 10 de Junho.