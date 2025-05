Benfica e Sporting procuram segundo troféu da época na final da Taça de Portugal

O bicampeão Sporting e o Benfica, vencedor da Taça da Liga, fecham hoje a época futebolística nacional ao mais alto nível no Jamor, em busca de conseguir na final da Taça de Portugal um segundo troféu em 2024/25.

A formação 'leonina', que começou como Ruben Amorim, prosseguiu João Pereira e acaba com Rui Borges, já ganhou a mais importante da competição, revalidando o título 71 anos depois, e chega como favorito, para a sétima 'dobradinha' da sua história, também porque tem Viktor Gyökeres.

O avançado sueco, que soma 53 golos em 51 jogos pelos 'leões' na presente temporada, poderá cumprir o último encontro pelo Sporting, assim esperam todos os adversários do bicampeão, um dia depois de ter visto morrer o sonho de conquistar a Bota de Ouro, culpa da pontuação e de Kylian Mbappé.

Por seu lado, o Benfica, que arrancou com o alemão Roger Schmidt e passou rapidamente para as mãos de Bruno Lage, tenta juntar a Taça de Portugal, que já não conquista desde 2016/17, à Taça da Liga, arrebatada em Leiria numa final com os 'leões', decidida nos penáltis (7-6), após 1-1 nos 120 minutos.

O herói desse confronto acabou por ser o guarda-redes ucraniano Trubin, ao parar 14.º pontapé, de Francisco Trincão, sendo, para este jogo, uma 'baixa' voluntária, pois Lage já anunciou a titularidade de Samuel Soares.

Pelo contrário, são baixas, por lesão, Bah, Manu Silva e Amdouni, enquanto Aursnes está em dúvida, como o central Diomande no Sporting, ao qual faltam os lesionados Nuno Santos, Daniel Bragança e João Simões.

O Benfica, recordista de vitórias (26) e presenças na final (será a 39.ª), e o Sporting, que procura o 18.º título na 31.ª presença, defrontam-se na final da Taça de Portugal no Jamor, às 17:15 de hoje, com arbitragem de Luís Godinho.

Esta vai ser a oitava final entre Benfica e Sporting, e primeira desde o trágico embate marcado pela morte de um sportinguista atingido por um 'very light' disparado por um adepto 'encarnado', em 1995/96.