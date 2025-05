Aumentam para sete os detidos pela PSP na final da Taça de Portugal

O número de detidos pela PSP durante a final da Taça de Portugal, no Jamor, Lisboa, aumentou para sete, mantendo-se o balanço de dois feridos por artigos pirotécnicos, um dos quais foi hospitalizado, informou fonte policial.

A oficial de ligação à operação da disputa da final da taça, comissária Ana Ricardo, confirmou à agência Lusa a detenção de sete pessoas, uma por especulação (na venda de bilhetes), outra por arremesso de objeto (artigo de pirotecnia) contra uma viatura em movimento, três por resistência e coação sobre um agente da PSP, uma por injúria e uma outra por tentativa de roubo.

Na sequência dos festejos da final da Taça de Portugal, no Estádio do Jamor, entre o Benfica e Sporting, há a registar dois feridos por queimaduras provocadas por artigos pirotécnicos, uma pessoa assistida no local e outra mais grave, um jovem de 19 anos, transportada para o Hospital de São Francisco Xavier por elementos do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), referiu a fonte.

A PSP identificou também, até ao momento, pelas 21:20, 27 pessoas, que foram conduzidas para a esquadra por posse ou deflagração de artigos de pirotecnia, tendo também sido apreendidos 438 engenhos pirotécnicos.