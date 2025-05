Portugal empata com França e segura liderança do Grupo A do Europeu de sub-17

A seleção portuguesa de futebol de sub-17 segurou hoje a liderança do Grupo A do Europeu da categoria, ao empatar a zero com a França, em encontro da segunda jornada, disputado em Tirana.

Depois da goleada por 4-0 face à Albânia, formação de Bino Maçães voltou a pontuar e, após duas rondas, soma quatro pontos, os mesmos dos gauleses e mais um do que a Alemanha, que hoje goleou a Albânia por 4-0 e será adversária da equipa lusa no domingo.

Os dois primeiros de cada um dos dois agrupamentos da fase final seguem para as meias-finais, nas quais Portugal estará se vencer ou empatar com os germânicos.